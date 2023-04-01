Самый простой вариант приготовления картофеля в духовке: всегда получается хрустящим
Для того, чтобы приготовить такой картофель, вам понадобятся деревянные палочки. С их помощью вы сделаете на кусочках овоща равномерные разрезы. Таким образом, во время приготовления по картофелю будет проходить воздух и появится хрустящая корочка.
Идея приготовления хрустящего запеченного картофеля гармошкой опубликована на странице фудблогера zhuravlina_cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- картофель – 4-5 шт.
- соль – 1 ч.л.
- масло – 3-4 ст.л.
- прованские травы – 1 ч.л.
- копченая паприка – 2 ч.л.
- перец черный – 1/2 ч.л.
Способ приготовления:
1. Картошку очистить, промыть, нарезать толщиной 1-1,5 см.
2. Подставить палочки к картофелю и порезать с 2 сторон.
3. К маслу добавить соль, перец, копченую паприку, прованские травы и смешать.
4. Картофель выложить на пергамент смазанный каплей растительного масла. Каждый кусочек картофеля смазать растительным маслом со специями.
5. Перекладываем в разогретую духовку до 200 градусов на 30-35 минут.
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