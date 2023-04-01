Для того, чтобы приготовить такой картофель, вам понадобятся деревянные палочки. С их помощью вы сделаете на кусочках овоща равномерные разрезы. Таким образом, во время приготовления по картофелю будет проходить воздух и появится хрустящая корочка.

Идея приготовления хрустящего запеченного картофеля гармошкой опубликована на странице фудблогера zhuravlina_cooking в Instagram.

Ингредиенты:

картофель – 4-5 шт.

соль – 1 ч.л.

масло – 3-4 ст.л.

прованские травы – 1 ч.л.

копченая паприка – 2 ч.л.

перец черный – 1/2 ч.л.

Видео дня

Способ приготовления:

1. Картошку очистить, промыть, нарезать толщиной 1-1,5 см.

2. Подставить палочки к картофелю и порезать с 2 сторон.

3. К маслу добавить соль, перец, копченую паприку, прованские травы и смешать.

4. Картофель выложить на пергамент смазанный каплей растительного масла. Каждый кусочек картофеля смазать растительным маслом со специями.

5. Перекладываем в разогретую духовку до 200 градусов на 30-35 минут.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: