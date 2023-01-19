Идеальный бисквит – это основа для многих популярных десертов. А приготовить пышные коржи можно всего из четырех ингредиентов. Самое главное – это правильно взбить яйца до белого цвета.

Идея приготовления пышного шоколадного бисквита из 4 ингредиентов опубликована на кулинарной странице wrocandy_store в Instagram.

Ингредиенты:

яйца – 4 шт

мука – 100 г

сахар – 150 г

какао – 3 ст.л.

Способ приготовления:

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1. Яйца нужно брать охлажденные. Аккуратно отделить белки от желтков. К желткам добавить половину порции сахара.

2. Тщательно взбить желтки с сахаром до белого. Белки взбивают с оставшимся сахаром до получения пышной стойкой пены.

3. К желткам добавить треть белков, перемешать лопаткой. Муку необходимо несколько раз просеять вместе с какао. Всыпать муку до взбитых желтков. Тщательно перемешать до однородности.

4. Добавить оставшиеся белки и осторожно перемешать тесто (перемешивать лучше короткими движениями сверху-вниз).

5. Дно формы для запекания застелить пергаментной бумагой и заполнить тестом. Духовку разогреть до 180 градусов. Бисквит выпекать 40 минут. Дверцу духовки не открывать до полного выпекания бисквита.

6. Ножом провести по внутреннему краю формы и осторожно достать бисквит из формы, остудить на решетке. Лучше оставить бисквит на 8 часов лежать при комнатной температуре. Затем разрезать на 2-3 части и использовать для последующего приготовления десерта.

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