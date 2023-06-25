Самый простой вариант приготовления запеченной скумбрии: получается очень сочной

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
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Самый простой вариант приготовления запеченной скумбрии: получается очень сочной

Скумбрия – это рыба, которая не нуждается длительного приготовления. Ее можно запечь в духовке и есть с любимым гарниром. Чтобы продукт имел яркий вкус и мягкую текстуру – стоит выбрать несколько простых компонентов для маринада.

Идея приготовления ароматной запеченной скумбрии в маринаде опубликована на странице фудблогерки Валерии Демчук (mrs.demenchuk) в Instagram. Нужно сделать всего несколько надрезов ножницами и в таком виде запечь.

Самый простой вариант приготовления запеченной скумбрии: получается очень сочной

Ингредиенты:

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  • скумбрия
  • соевый соус
  • соль/черный перец
  • специи для рыбы или другие (розмарин, орегано и смесь перцев)

Способ приготовления:

Самый простой вариант приготовления запеченной скумбрии: получается очень сочной

1. Скумбрию хорошо очищаем, вынимаем позвоночник.

Самый простой вариант приготовления запеченной скумбрии: получается очень сочной

2. Делаем надрезы ножницами с обеих сторон не до конца, выворачиваем.

3. Соль, перец, специи (все добавляем по вкусу) смешиваем с соевым соусом.

Самый простой вариант приготовления запеченной скумбрии: получается очень сочной

4. Смазываем тщательно рыбу.

Самый простой вариант приготовления запеченной скумбрии: получается очень сочной

4. Отправляем в духовку при температуре 180 градусов на 30 минут.

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