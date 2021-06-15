Самый простой ягодный пирог в мире: рецепт

Все мы любим домашние пироги, особенно с вкусными начинками. Так как их множество – не проблема приготовить любой на свой вкус, а также выбрать любое тесто.
Редакция FoodOboz подготовила для вас рецепт самого вкусного ягодного пирога, который готовится очень быстро и просто.
Ингредиенты для песочного теста:
яйца – 2 шт.
мука – 400 г
сахар – 100 г
разрыхлитель – 5 г
сливочное масло – 100-150 г
соль – щепотка
Ингредиенты для начинки:
смородина – 300 г
кокосовый сахар – 150 г
крахмаль – 30 г
Способ приготовления:
Для теста: просейте муку, добавьте к ней масло, яйца – 1 белок и 3 желтка, разрыхлитель и сахар, все тщательно перемешайте, чтобы получилась крошка. Сделайте из теста шар, замотайте в пищевую пленку, отправьте в холодильник минимум – на 1 час.
Начинка: в сотейник выложите смородину, засыпьте сахаром и отправьте на огонь, постоянно помешивайте.
В отдельной миске смешайте сахар и кукурузный крахмал, перемешайте и всыпьте к смородине, варите 45 минут. После – оставьте, чтобы джем застыл и охладился.
Охлажденное тесто раскатайте, выложите в форму, наколите его и вылейте смородиновый джем, а сверху посыпьте крошкой из теста.
Отправьте в духовку на 30-40 минут при 170 С.
Подавать тертый пирог можно как теплым, так и холодным, вкус от этого у него не испортится.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить идеальное тесто для булочек, чтобы они получились мягкими, нежными и ароматными.
Как приготовить самые необычные сладкие начинки для вареников, чтобы они были очень вкусными.
Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!