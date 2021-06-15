Самый простой ягодный пирог в мире: рецепт

Все мы любим домашние пироги, особенно с вкусными начинками. Так как их множество – не проблема приготовить любой на свой вкус, а также выбрать любое тесто.

Редакция FoodOboz подготовила для вас рецепт самого вкусного ягодного пирога, который готовится очень быстро и просто.

Ингредиенты для песочного теста:

яйца – 2 шт.

мука – 400 г

сахар – 100 г

разрыхлитель – 5 г

сливочное масло – 100-150 г

соль – щепотка

Начинка может быть любой на ваш вкус

Ингредиенты для начинки:

смородина – 300 г

кокосовый сахар – 150 г

крахмаль – 30 г

Способ приготовления:

Для теста: просейте муку, добавьте к ней масло, яйца – 1 белок и 3 желтка, разрыхлитель и сахар, все тщательно перемешайте, чтобы получилась крошка. Сделайте из теста шар, замотайте в пищевую пленку, отправьте в холодильник минимум – на 1 час. Начинка: в сотейник выложите смородину, засыпьте сахаром и отправьте на огонь, постоянно помешивайте. В отдельной миске смешайте сахар и кукурузный крахмал, перемешайте и всыпьте к смородине, варите 45 минут. После – оставьте, чтобы джем застыл и охладился. Охлажденное тесто раскатайте, выложите в форму, наколите его и вылейте смородиновый джем, а сверху посыпьте крошкой из теста. Отправьте в духовку на 30-40 минут при 170 С.

Вместо смородины можно добавить малину или клубнику

Подавать тертый пирог можно как теплым, так и холодным, вкус от этого у него не испортится.

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