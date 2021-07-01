Самый сочный бургер на мангале: рецепт Татьяны Литвиновой

Кто же не любит вкусные, ароматные бургеры с сочным мясом и пышной булкой, хорошим соусом, а вот если их приготовить дома, да еще и на мангале – вы получите вкуснейшее, натуральное блюдо.

Судья "МастеШеф", кулинарный эксперт Татьяна Литвинова поделилась на своем YouTube-канале рецептом изумительно вкусного бургера на мангале, а также рассказала, как правильно выбрать для него мясо, сделать хорошее тесто и правильно собрать бургер.

1. Как выбрать мясо и приготовить фарш для котлет

Лучше всего брать свежую телятину или говядину, а также немного сала. Мясо можно порубить ножом или просто пропустить через мясорубку, только через крупную сетку.

Сочные котлеты для бургера

Ингредиенты:

телятина – 800 г

сало – 200 г

кориандр – щепотка

соль, перец – щепотка

любые специи на ваш вкус

помидоры – 1 шт.

сладкий перец – 1 шт.

листья салата – 50 г

соленые огурцы – 1 шт.

сыр чеддер – 100 г

бекон жаренный – 50 г

горчица – 30 г

кетчуп – 30 г

готовые булки – 5 шт.

Булки можно купить или же самостоятельно приготовить

Способ приготовления:

Мясо порубите или пропустите через мясорубку, щедро посыпьте приправами, вымешайте, как тесто, а потом отбейте, чтобы оно стало упругим. Возьмите пергамент, порежьте на средние кусочки, выложите формовочное кольцо в него аккуратно выложите фарш, сверху накройте еще одним листом пергамента и на 1 час отправьте в холодильник. Раскалите хорошо решетку, на угли перед этим можно бросить сухой тимьян – это придаст особый аромат котлетам при жарке, решетку ничем ее не смазывайте, выложите охлажденные котлеты и отправьте на мангал, жарьте около 3 минут с каждой стороны. Порежьте кольцами помидоры, перец, огурцы, из жареного бекона можно предварительно сделать соломку, помойте листья салата. Булку нужно пропарить, чтобы она стала мягкой, достаточно положить ее с сито, зачем в сотейник и в таком виде поставить на 30 секунд на угли. После – разрежьте ее и выложите на сетку на пару секунд, чтобы она подрумянилась. Собираем бургер: на горячую котлету выложите сыр, нижнюю часть булки намажьте щедро кетчупом, выложите листья салата, сверху – котлету с расплавленным сыром, помидоры, бекон, горчица, соленый огурец и верхнюю булку.

Можно сделать бургер и без булки – заменив ее листьями салата.

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