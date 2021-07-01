Самый сочный бургер на мангале: рецепт Татьяны Литвиновой

Кто же не любит вкусные, ароматные бургеры с сочным мясом и пышной булкой, хорошим соусом, а вот если их приготовить дома, да еще и на мангале – вы получите вкуснейшее, натуральное блюдо.
Судья "МастеШеф", кулинарный эксперт Татьяна Литвинова поделилась на своем YouTube-канале рецептом изумительно вкусного бургера на мангале, а также рассказала, как правильно выбрать для него мясо, сделать хорошее тесто и правильно собрать бургер.
1. Как выбрать мясо и приготовить фарш для котлет
Лучше всего брать свежую телятину или говядину, а также немного сала. Мясо можно порубить ножом или просто пропустить через мясорубку, только через крупную сетку.
Ингредиенты:
телятина – 800 г
сало – 200 г
кориандр – щепотка
соль, перец – щепотка
любые специи на ваш вкус
помидоры – 1 шт.
сладкий перец – 1 шт.
листья салата – 50 г
соленые огурцы – 1 шт.
сыр чеддер – 100 г
бекон жаренный – 50 г
горчица – 30 г
кетчуп – 30 г
готовые булки – 5 шт.
Способ приготовления:
Мясо порубите или пропустите через мясорубку, щедро посыпьте приправами, вымешайте, как тесто, а потом отбейте, чтобы оно стало упругим.
Возьмите пергамент, порежьте на средние кусочки, выложите формовочное кольцо в него аккуратно выложите фарш, сверху накройте еще одним листом пергамента и на 1 час отправьте в холодильник.
Раскалите хорошо решетку, на угли перед этим можно бросить сухой тимьян – это придаст особый аромат котлетам при жарке, решетку ничем ее не смазывайте, выложите охлажденные котлеты и отправьте на мангал, жарьте около 3 минут с каждой стороны.
Порежьте кольцами помидоры, перец, огурцы, из жареного бекона можно предварительно сделать соломку, помойте листья салата.
Булку нужно пропарить, чтобы она стала мягкой, достаточно положить ее с сито, зачем в сотейник и в таком виде поставить на 30 секунд на угли. После – разрежьте ее и выложите на сетку на пару секунд, чтобы она подрумянилась.
Собираем бургер: на горячую котлету выложите сыр, нижнюю часть булки намажьте щедро кетчупом, выложите листья салата, сверху – котлету с расплавленным сыром, помидоры, бекон, горчица, соленый огурец и верхнюю булку.
Можно сделать бургер и без булки – заменив ее листьями салата.
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