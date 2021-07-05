Самый удачный черничный пирог по рецепту Александры Кучеренко

Лето – время вкуснейших ягодных пирогов, мороженого, освежающих напитков, легких обедов и ужинов из сезонных овощей, фруктов и ягод, которых сейчас очень много и именно летом они самые полезные. Одной из таких является черника, помимо того, что она вкусная и блюда из нее получатся быстро и вкусно, она является еще и природным антиоксидантом.

Телеведущая Александра Кучеренко поделилась в твоем Instagram рецептом вкусного и очень удачного черничного пирога.

Рецепт черничного пирога. Источник: скриншот

Ингредиенты:

черника – 500 г

мука – 230 г

разрыхлитель – 1, 5 ч. л.

сахар – 240 г

манка – 300 г

молоко – 50 мл

яйца – 3 шт.

растительное масло – 170 мл

кефир – 300 мл

Способ приготовления:

Просейте хорошо муку и тщательно помойте ягоды, высушите. Манку залейте молоком и оставьте набухать. Яйца взбейте с сахаром и щепоткой соли, добавьте растительное масло, кефир и просеянную муку, все тщательно перемешайте. В самом конце добавьте в эту смесь разрыхлитель и манку и снова перемешайте. Возьмите лучше керамическую форму, ничем не смазывайте, вылейте тесто, добавьте ягоды, снова тесто и сверху ягоды. Отправьте запекаться на 60 минут при 170 С.

Готовый черничный пирог. Источник: скриншот

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