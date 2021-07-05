Главная Новости
МоваЯзык

/ Кулинарные новости

Самый удачный черничный пирог по рецепту Александры Кучеренко

544
Читать материал на украинском

Лето – время вкуснейших ягодных пирогов, мороженого, освежающих напитков, легких обедов и ужинов из сезонных овощей, фруктов и ягод, которых сейчас очень много и именно летом они самые полезные. Одной из таких является черника, помимо того, что она вкусная и блюда из нее получатся быстро и вкусно, она является еще и природным антиоксидантом.

Телеведущая Александра Кучеренко поделилась в твоем Instagram рецептом вкусного и очень удачного черничного пирога.

Рецепт черничного пирога
Рецепт черничного пирога. Источник: скриншот

Ингредиенты:

  • черника – 500 г

  • мука – 230 г

  • разрыхлитель – 1, 5 ч. л.

  • сахар – 240 г

  • манка – 300 г

  • молоко – 50 мл

  • яйца – 3 шт.

  • растительное масло – 170 мл

  • кефир – 300 мл

Способ приготовления:

  1. Просейте хорошо муку и тщательно помойте ягоды, высушите.

  2. Манку залейте молоком и оставьте набухать.

  3. Яйца взбейте с сахаром и щепоткой соли, добавьте растительное масло, кефир и просеянную муку, все тщательно перемешайте.

  4. В самом конце добавьте в эту смесь разрыхлитель и манку и снова перемешайте.

  5. Возьмите лучше керамическую форму, ничем не смазывайте, вылейте тесто, добавьте ягоды, снова тесто и сверху ягоды.

  6. Отправьте запекаться на 60 минут при 170 С.

Готовый черничный пирог
Готовый черничный пирог. Источник: скриншот

РанееOBOZREVATEL сообщал, как вкусно приготовить французский омлет на завтрак без муки и молока.

Как приготовить вкусный финский черничный пирог со сметаной заливкой всего за 1 час, что добавить, чтобы ягоды остались целыми.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Автор
Ирина Мельниченко Ирина Мельниченко
Персона
Александра Кучеренко
Теги
еда рецепт
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
FoodOboz