Самый удачный черничный пирог по рецепту Александры Кучеренко

Лето – время вкуснейших ягодных пирогов, мороженого, освежающих напитков, легких обедов и ужинов из сезонных овощей, фруктов и ягод, которых сейчас очень много и именно летом они самые полезные. Одной из таких является черника, помимо того, что она вкусная и блюда из нее получатся быстро и вкусно, она является еще и природным антиоксидантом.
Телеведущая Александра Кучеренко поделилась в твоем Instagram рецептом вкусного и очень удачного черничного пирога.
Ингредиенты:
черника – 500 г
мука – 230 г
разрыхлитель – 1, 5 ч. л.
сахар – 240 г
манка – 300 г
молоко – 50 мл
яйца – 3 шт.
растительное масло – 170 мл
кефир – 300 мл
Способ приготовления:
Просейте хорошо муку и тщательно помойте ягоды, высушите.
Манку залейте молоком и оставьте набухать.
Яйца взбейте с сахаром и щепоткой соли, добавьте растительное масло, кефир и просеянную муку, все тщательно перемешайте.
В самом конце добавьте в эту смесь разрыхлитель и манку и снова перемешайте.
Возьмите лучше керамическую форму, ничем не смазывайте, вылейте тесто, добавьте ягоды, снова тесто и сверху ягоды.
Отправьте запекаться на 60 минут при 170 С.
РанееOBOZREVATEL сообщал, как вкусно приготовить французский омлет на завтрак без муки и молока.
Как приготовить вкусный финский черничный пирог со сметаной заливкой всего за 1 час, что добавить, чтобы ягоды остались целыми.
Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram