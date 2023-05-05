Домашние отбивные – самое простое блюдо из мяса, которое сможет приготовить даже тот, кто не умеет готовить. Для того, чтобы блюдо было удачным, очень важно – выбрать качественное мясо, сделать правильный кляр.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусных отбивных, которые не будут жирными, и достаточно прожаренными.

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Ингредиенты:

филе – 1 шт.

яйца – 2 шт.

мука – 2 ст. л.

паприка и сушенный лук, чеснок – по вкусу

соль, перец – по вкусу

панировочные сухари – 40-60 г

пармезан – 30 г

Способ приготовления:

1. Разрежьте филе вдоль на 3 биточка, подсушите бумажными полотенцами, чтобы кляр хорошо приклеился.

2. Кляр: взбейте яйца, добавьте муку, все специи, хорошо размешайте до однородности, чтобы кляр был густым, как тесто.

3. Панировка: смешайте сухари и тертый пармезан.

4. Противень разогрейте в духовке.

5. Филе обмокните в кляре, далее обваляйте в панировке, выложите на горячий противень застеленный антипригарной фольгой и готовьте отбивные в духовке 20-25 минут при 200 С.

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