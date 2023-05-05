Самый удачный кляр для отбивных: из чего приготовить, чтобы мясо было сочным и мягким

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
1,2 т.
Рецепт отбивных

Домашние отбивные – самое простое блюдо из мяса, которое сможет приготовить даже тот, кто не умеет готовить. Для того, чтобы блюдо было удачным, очень важно – выбрать качественное мясо, сделать правильный кляр. 

Домашние отбивные

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусных отбивных, которые не будут жирными, и достаточно прожаренными. 

Рецепт отбивных и кляра
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Ингредиенты:

  • филе – 1 шт. 
  • яйца – 2 шт.
  • мука – 2 ст. л.
  • паприка и сушенный лук, чеснок – по вкусу 
  • соль, перец –  по вкусу 
  • панировочные сухари – 40-60 г
  • пармезан – 30 г

Способ приготовления:

1. Разрежьте филе вдоль на 3 биточка, подсушите бумажными полотенцами, чтобы кляр хорошо приклеился.

Куриное филе для приготовления отбивных

2. Кляр: взбейте яйца, добавьте муку, все специи, хорошо размешайте до однородности, чтобы кляр был густым, как тесто. 

Кляр для отбивных

3. Панировка: смешайте сухари и тертый пармезан. 

Панировка для отбивных

4. Противень разогрейте в духовке. 

Приготовление отбивных

5. Филе обмокните в кляре, далее обваляйте в панировке, выложите на горячий противень застеленный антипригарной фольгой и готовьте отбивные в духовке 20-25 минут при 200 С.

Готовые отбивные

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