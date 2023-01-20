Если вы готовите отбивные и хотите, чтобы они были мягкие и сочные, то следует дополнительно использовать кляр. С молоком, майонезом, сыром, луком или яйцами – вариантов множество. Но именно он сделает отбивные из свинины или курицы действительно идеальными.

Фудблогер Оксана Билинская (oxana_bil) на своей странице в Instagram поделилась рецептом отбивных во вкусном яичном кляре. Его особенность состоит в том, что яичные белки следует взбить отдельно в пышную пену – этот трюк делает кляр воздушным, а отбивные очень мягкими.

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Ингредиенты:

куриное филе – 4 шт

яйца – 4 шт

молоко – 4 ст. л.

мука – 5 ст. л.

Способ приготовления:

1. Куриное филе нарезать на пласты среднего размера, накрыть пленкой и слегка отбить кухонным молотком.

2. Мясо посолить и поперчить со всех сторон.

3. Для приготовления кляра в яйцах отделить белки от желтков. К белкам добавить щепотку соли и взбить до плотной пены.

4. К желткам добавить молоко, перемешать.

5. Добавить в желтки муку, перемешать. В полученную массу ввести белки и осторожно перемешать.

6. Обвалять отбивные в кляре и обжарить на сковороде.

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