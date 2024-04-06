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Самый удачный маринад для шашлыка без уксуса, минералки и кефира: мясо просто тает во рту
Для того, чтобы шашлык получился мягким и сочным, очень часто экспериментируют с маринадами. В ход идут уксус, минеральная вода, майонез, очень много специй. Но все эти продукты только перебивают вкус мяса. Очень удачным и бюджетным вариантом будет использовать томатный соус.
Идея приготовления мягкого и сочного шашлыка в томатном маринаде опубликована на странице фудблогера Тамары Ватраль (tamaravatral) в Instagram. Жарить такой шашлык лучше всего на углях.
Ингредиенты:
- мясо (лопатка свиная без кости) – 1,2 кг.
- томаты маринованные – 4 шт + 100 г. маринада
- лук красный – 1 шт. (большая)
- итальянские травы – 1-2 ч.л.
- соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. Нарезать мясо порционными кусочками.
2. Добавить все ингредиенты, кроме соли.
3. Мариновать примерно 1-2 часа.
4. Перемешать.
5. Перед жаркой добавить соль.
6. Готовить на углях.
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