Для того, чтобы шашлык получился мягким и сочным, очень часто экспериментируют с маринадами. В ход идут уксус, минеральная вода, майонез, очень много специй. Но все эти продукты только перебивают вкус мяса. Очень удачным и бюджетным вариантом будет использовать томатный соус.

Идея приготовления мягкого и сочного шашлыка в томатном маринаде опубликована на странице фудблогера Тамары Ватраль (tamaravatral) в Instagram. Жарить такой шашлык лучше всего на углях.

Ингредиенты:

мясо (лопатка свиная без кости) – 1,2 кг.

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томаты маринованные – 4 шт + 100 г. маринада

лук красный – 1 шт. (большая)

итальянские травы – 1-2 ч.л.

соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Нарезать мясо порционными кусочками.

2. Добавить все ингредиенты, кроме соли.

3. Мариновать примерно 1-2 часа.

4. Перемешать.

5. Перед жаркой добавить соль.

6. Готовить на углях.

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