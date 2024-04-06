Самый удачный маринад для шашлыка без уксуса, минералки и кефира: мясо просто тает во рту

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
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Самый удачный маринад для шашлыка без уксуса, минералки и кефира: мясо просто тает во рту

Для того, чтобы шашлык получился мягким и сочным, очень часто экспериментируют с маринадами. В ход идут уксус, минеральная вода, майонез, очень много специй. Но все эти продукты только перебивают вкус мяса. Очень удачным и бюджетным вариантом будет использовать томатный соус.

Идея приготовления мягкого и сочного шашлыка в томатном маринаде опубликована на странице фудблогера Тамары Ватраль (tamaravatral) в Instagram. Жарить такой шашлык лучше всего на углях.

Самый удачный маринад для шашлыка без уксуса, минералки и кефира: мясо просто тает во рту

Ингредиенты:

  • мясо (лопатка свиная без кости) – 1,2 кг.
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  • томаты маринованные – 4 шт + 100 г. маринада
  • лук красный – 1 шт. (большая)
  • итальянские травы – 1-2 ч.л.
  • соль – по вкусу

Способ приготовления:

Самый удачный маринад для шашлыка без уксуса, минералки и кефира: мясо просто тает во рту

1. Нарезать мясо порционными кусочками.

2. Добавить все ингредиенты, кроме соли.

Самый удачный маринад для шашлыка без уксуса, минералки и кефира: мясо просто тает во рту

3. Мариновать примерно 1-2 часа.

Самый удачный маринад для шашлыка без уксуса, минералки и кефира: мясо просто тает во рту

4. Перемешать.

5. Перед жаркой добавить соль.

Самый удачный маринад для шашлыка без уксуса, минералки и кефира: мясо просто тает во рту

6. Готовить на углях.

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