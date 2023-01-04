Домашний шашлык можно приготовить из свинины, курицы, баранины, телятины или говядины. Но самым важным является маринад, который придает мясу особый вкус: пряный, сладковатый, острый.

В одном из кулинарных блогов (viktoria__cooking) в Instagram было опубликовано три удачных рецепта маринада для домашнего шашлыка из курицы.

Ингредиенты для шашлыка:

куриное филе – 600 г

сухой чеснок – 1 ч. л.

сладкая паприка – 1\2 ч. л.

соль, перец

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Ингредиенты для маринада 1:

горчица – 1 ч. л.

мед – 1 ч. л.

Ингредиенты для маринада 2:

сметана – 1 ч. л.

томатная паста – 1 ч. л.

Ингредиенты для маринада 3:

соевый соус – 2 ст. л.

Способ приготовления:

1. Шпажки предварительно замочить в воде.

2. Куриное филе порезать на кусочки, посолить и поперчить, добавить сушеный чеснок, сладкую паприку. Перемешать и разделить мясо на три части по 200 г.

3. К первой части добавить горчицу и мед. Перемешать.

4. Ко второй добавить сметану и томатную пасту. Перемешать.

5. К третьей добавить соевый соус. Перемешать. Оставить мариновать мясо на 30 минут.

6. После этого нанизать шашлык на шпажки, выложить пергамент и смазать маслом.

7. Выпекать при температуре 200 градусов 25 минут.

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