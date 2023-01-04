Самый удачный маринад для шашлыка в духовке: топ-3 вариантов
Домашний шашлык можно приготовить из свинины, курицы, баранины, телятины или говядины. Но самым важным является маринад, который придает мясу особый вкус: пряный, сладковатый, острый.
В одном из кулинарных блогов (viktoria__cooking) в Instagram было опубликовано три удачных рецепта маринада для домашнего шашлыка из курицы.
Ингредиенты для шашлыка:
- куриное филе – 600 г
- сухой чеснок – 1 ч. л.
- сладкая паприка – 1\2 ч. л.
- соль, перец
Ингредиенты для маринада 1:
- горчица – 1 ч. л.
- мед – 1 ч. л.
Ингредиенты для маринада 2:
- сметана – 1 ч. л.
- томатная паста – 1 ч. л.
Ингредиенты для маринада 3:
- соевый соус – 2 ст. л.
Способ приготовления:
1. Шпажки предварительно замочить в воде.
2. Куриное филе порезать на кусочки, посолить и поперчить, добавить сушеный чеснок, сладкую паприку. Перемешать и разделить мясо на три части по 200 г.
3. К первой части добавить горчицу и мед. Перемешать.
4. Ко второй добавить сметану и томатную пасту. Перемешать.
5. К третьей добавить соевый соус. Перемешать. Оставить мариновать мясо на 30 минут.
6. После этого нанизать шашлык на шпажки, выложить пергамент и смазать маслом.
7. Выпекать при температуре 200 градусов 25 минут.
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