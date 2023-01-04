Самый удачный маринад для шашлыка в духовке: топ-3 вариантов

Татьяна Козюк
FoodOboz
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Самый удачный маринад для шашлыка в духовке: топ-3 вариантов

Домашний шашлык можно приготовить из свинины, курицы, баранины, телятины или говядины. Но самым важным является маринад, который придает мясу особый вкус: пряный, сладковатый, острый.

В одном из кулинарных блогов (viktoria__cooking) в Instagram было опубликовано три удачных рецепта маринада для домашнего шашлыка из курицы.

Рецепты маринадов для домашнего шашлыка из курицы

Ингредиенты для шашлыка:

  • куриное филе – 600 г
  • сухой чеснок – 1 ч. л.
  • сладкая паприка – 1\2 ч. л.
  • соль, перец
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Ингредиенты для маринада 1:

  • горчица – 1 ч. л.
  • мед – 1 ч. л.

Ингредиенты для маринада 2:

  • сметана – 1 ч. л.
  • томатная паста – 1 ч. л.

Ингредиенты для маринада 3:

  • соевый соус – 2 ст. л.
Как приготовить шашлык из курицы

Способ приготовления:

1. Шпажки предварительно замочить в воде.

2. Куриное филе порезать на кусочки, посолить и поперчить, добавить сушеный чеснок, сладкую паприку. Перемешать и разделить мясо на три части по 200 г.

3. К первой части добавить горчицу и мед. Перемешать.

В каком маринаде замариновать шашлык

4. Ко второй добавить сметану и томатную пасту. Перемешать.

5. К третьей добавить соевый соус. Перемешать. Оставить мариновать мясо на 30 минут.

6. После этого нанизать шашлык на шпажки, выложить пергамент и смазать маслом.

Рецепт маринада к шашлыку из курицы

7. Выпекать при температуре 200 градусов 25 минут.

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