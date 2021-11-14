Где лучше печь хлеб – в духовке или хлебопечке: ответ шеф-повара
Хлеб – продукт, о котором мнения специалистов расходятся. Кто-то рекомендует от него отказаться и позиционирует, как далеко не самый необходимый продукт в рационе. При этом некоторые эксперты наоборот рекомендуют есть хлеб, но только не белый, а темный ржаной, цельнозерновой.
Диетолог Светлана Фус рекомендует среди всех видов хлеба выбирать темный ржаной, так как его делают из обойной муки цельнозерновых злаковых. Он содержит больше витаминов, минералов и пищевых волокон.
Но стоит отметить, что каждый сам может выбирать и готовить любой хлеб, из любой муки, полагаясь исключительно на собственные предпочтения.
Кулинар Сергей Джуренко поделился на своем сайте рецептамом вкусного домашнего хлеба, который можно приготовить как в хлебопечке, так и в духовке.
Ржаной хлеб с винным уксусом в духовке
Секреты от кулинара:
чтобы хлеб имел насыщенный цвет, можно добавить кофейный напиток из ячменя
чтобы хлеб был воздушным – обязательно просейте муку, лучше несколько раз
добавьте в тесто винный уксус, если квас слишком сладкий
чтобы не было комков в тесте, нужно его перемешать ложкой
в тесто обязательно нужно добавлять растительное масло для эластичности
Ингредиенты:
Пшеничная мука – 2 стакана
Хлебный квас – 2,5 стакана
Винный уксус – 1 ч. л.
Сухие дрожжи – 1 пакетик
Соль – 1 ч. л.
Сахар – 2 ч. л.
Растительное масло – 2 ст. л.
Ржаная мука – 1 стакан
Способ приготовления:
1. Просейте хорошо муку, добавьте дрожжи, соль, сахар и перемешайте.
2. Влейте в мучную смесь хлебный квас и важно, если он слишком сладкий – добавьте винный уксус и хорошо перемешайте ложкой, чтобы не было комков.
3. В готовое тесто добавьте растительное масло и снова перемешайте, после – всыпьте ржаную обдирную муку , перемешайте уже руками, скатайте тесто в шар, переложите в миску, накройте полотенцем и дайте ему постоять 1 час.
4. После – снова хорошо вымешайте и дайте постоять еще 1 час.
5. Разогрейте духовку до 220 С, переложите хлеб на присыпанный мукой противень, но не трогайте тесто руками. Сверху также присыпьте мукой и отправьте на 20 минут при 220 С, а после еще на 30 при 180 С.
Чтобы приготовить такой же хлеб в хлебопечке, нужно придерживаться всех выше перечисленных действий. Единственное, что советуют специалисты – выпекать там хлеб придерживаясь четко инструкции для вашей хлебопечки. Еще – замешивать хлеб нужно прямо в ней, можно не добавлять уксус, но это – особенности рецепта.
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