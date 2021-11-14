Где лучше печь хлеб – в духовке или хлебопечке: ответ шеф-повара

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
2,8 т.
Хлеб без дрожжей и муки

Хлеб – продукт, о котором мнения специалистов расходятся. Кто-то рекомендует от него отказаться и позиционирует, как далеко не самый необходимый продукт в рационе. При этом некоторые эксперты наоборот рекомендуют есть хлеб, но только не белый, а темный ржаной, цельнозерновой.

Диетолог Светлана Фус рекомендует среди всех видов хлеба выбирать темный ржаной, так как его делают из обойной муки цельнозерновых злаковых. Он содержит больше витаминов, минералов и пищевых волокон.

Светлана Фус рассказала, какой хлеб самый безопасный

Но стоит отметить, что каждый сам может выбирать и готовить любой хлеб, из любой муки, полагаясь исключительно на собственные предпочтения.

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Кулинар Сергей Джуренко поделился на своем сайте рецептамом вкусного домашнего хлеба, который можно приготовить как в хлебопечке, так и в духовке.

Хлеб в Украине подорожает

Ржаной хлеб с винным уксусом в духовке

Секреты от кулинара:

  • чтобы хлеб имел насыщенный цвет, можно добавить кофейный напиток из ячменя

  • чтобы хлеб был воздушным – обязательно просейте муку, лучше несколько раз

  • добавьте в тесто винный уксус, если квас слишком сладкий

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  • чтобы не было комков в тесте, нужно его перемешать ложкой

  • в тесто обязательно нужно добавлять растительное масло для эластичности

Ингредиенты:

Как дома приготовить вкусный хлеб

  • Пшеничная мука – 2 стакана

  • Хлебный квас – 2,5 стакана

  • Винный уксус – 1 ч. л.

  • Сухие дрожжи – 1 пакетик

Домашний хлеб

  • Соль – 1 ч. л.

  • Сахар – 2 ч. л.

  • Растительное масло – 2 ст. л.

  • Ржаная мука – 1 стакан

Способ приготовления:

В Украине летом подорожает хлеб

1. Просейте хорошо муку, добавьте дрожжи, соль, сахар и перемешайте.

2. Влейте в мучную смесь хлебный квас и важно, если он слишком сладкий – добавьте винный уксус и хорошо перемешайте ложкой, чтобы не было комков.

В тесто можно добавить злаки, орехи, изюм

3. В готовое тесто добавьте растительное масло и снова перемешайте, после – всыпьте ржаную обдирную муку , перемешайте уже руками, скатайте тесто в шар, переложите в миску, накройте полотенцем и дайте ему постоять 1 час.

4. После – снова хорошо вымешайте и дайте постоять еще 1 час.

Хлеб без дрожжей и муки

5. Разогрейте духовку до 220 С, переложите хлеб на присыпанный мукой противень, но не трогайте тесто руками. Сверху также присыпьте мукой и отправьте на 20 минут при 220 С, а после еще на 30 при 180 С.

Чтобы приготовить такой же хлеб в хлебопечке, нужно придерживаться всех выше перечисленных действий. Единственное, что советуют специалисты – выпекать там хлеб придерживаясь четко инструкции для вашей хлебопечки. Еще – замешивать хлеб нужно прямо в ней, можно не добавлять уксус, но это – особенности рецепта.

Как приготовить вкусный хлеб

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