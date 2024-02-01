Самый вкусный карамельный "Наполеон" в домашних условиях: из какого теста приготовить
Для многих неопытных хозяек приготовление "Наполена" кажется задачей максимальной сложности. Но все гораздо проще, чем кажется. Самое главное в таком десерте – это сделать удачное слоеное тесто, чтобы лепешки не ломались и держали форму.
Идея приготовления карамельного "Наполеона" из домашнего слоеного теста без уксуса опубликована на странице фудблогера Юлии с ником _lady.stegantseva_ в Instagram. Долго вымешивать тесто ни в коем случае не нужно.
Ингредиенты для слоеного теста:
- сливочное масло – 125 г
- яичный желток – 1 шт.
- мука – 180 г.
- сметана – 70 г
- соль – 3 г
Ингредиенты для заварного основания (первой части крема):
- молоко – 200 г
- сливки 33% – 50 г
- сахар – 50 г
- яичный желток – 2 шт.
- кукурузный крахмал – 25 г
Ингредиенты для крема-карамели:
- сахар – 200 г
- вода – 50 мл.
- сливки 33% – 200 г
- сливочное масло – 140 г
- соль – 3 г
- желатин – 5 г
- вода – 20 мл.
Способ приготовления теста:
1. К просеянной муке добавить щепотку соли и натереть на терке на терке холодное сливочное масло.
2. Сделать крошку, затем смешать сметану с одним желтком и добавить в тесто.
3. Сделать тесто – вымешивать его не нужно. Разделить на кусочки и положить под пленку. Оставить в холодильнике минимум на 6 часов.
4. Для заварного основания в сотейнике смешать молоко с жирными сливками и поставить нагреваться.
5. Отдельно смешать сахар, желтки и кукурузный крахмал, хорошо размешать и соединить молоко с желточной смесью.
6. Держа на огне, постоянно помешивать и держать до загустения.
7. Пересыпать в другую посуду, накрыть пленкой в контакт и поставить в холодильник минимум на 6 часов.
8. Для крема-карамели взять желатин, добавить в него воду и оставить набухать.
9. Далее соединить сахар и воду, поставить на огонь, не размещая подождать, пока масса закипит и будет иметь яркий желтый цвет.
10. Главное – не передержать, отставить из огня – масса станет темнее. Не перегревайте, чтобы сахар не стал горьким.
11. Нагреть сливки и с высоты влить в горячую карамель, хорошо размешать и отставить.
12. В немного остывшую массу долить набухший желатин и щепотку соли, хорошо перемешать.
13. Карамель вылить на сливочное масло и блендером все взбить в однородную массу, убрать в холодильник на 6-8 часов.
14. Коржи выпекать на 180 градусах до готовности – готовятся они быстро.
15. Из готовых горячих лепешек вырезать кружочки нужного диаметра.
16. Миксером смешать до однородности заварное основание и крем карамель – из этого выходит пышный и вкусный крем.
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