Самый вкусный карамельный "Наполеон" в домашних условиях: из какого теста приготовить

Екатерина Ягович
FoodOboz
3 минуты
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Самый вкусный карамельный 'Наполеон' в домашних условиях: из какого теста приготовить

Для многих неопытных хозяек приготовление "Наполена" кажется задачей максимальной сложности. Но все гораздо проще, чем кажется. Самое главное в таком десерте – это сделать удачное слоеное тесто, чтобы лепешки не ломались и держали форму.

Идея приготовления карамельного "Наполеона" из домашнего слоеного теста без уксуса опубликована на странице фудблогера Юлии с ником _lady.stegantseva_ в Instagram. Долго вымешивать тесто ни в коем случае не нужно.

Самый вкусный карамельный ''Наполеон'' в домашних условиях: из какого теста приготовить

Ингредиенты для слоеного теста:

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  • сливочное масло – 125 г
  • яичный желток – 1 шт.
  • мука – 180 г.
  • сметана – 70 г
  • соль – 3 г

Ингредиенты для заварного основания (первой части крема):

  • молоко – 200 г
  • сливки 33% – 50 г
  • сахар – 50 г
  • яичный желток – 2 шт.
  • кукурузный крахмал – 25 г

Ингредиенты для крема-карамели:

  • сахар – 200 г
  • вода – 50 мл.
  • сливки 33% – 200 г
  • сливочное масло – 140 г
  • соль – 3 г
  • желатин – 5 г
  • вода – 20 мл.

Способ приготовления теста:

Самый вкусный карамельный ''Наполеон'' в домашних условиях: из какого теста приготовить

1. К просеянной муке добавить щепотку соли и натереть на терке на терке холодное сливочное масло.

2. Сделать крошку, затем смешать сметану с одним желтком и добавить в тесто.

3. Сделать тесто – вымешивать его не нужно. Разделить на кусочки и положить под пленку. Оставить в холодильнике минимум на 6 часов.

Самый вкусный карамельный ''Наполеон'' в домашних условиях: из какого теста приготовить

4. Для заварного основания в сотейнике смешать молоко с жирными сливками и поставить нагреваться.

5. Отдельно смешать сахар, желтки и кукурузный крахмал, хорошо размешать и соединить молоко с желточной смесью.

6. Держа на огне, постоянно помешивать и держать до загустения.

Самый вкусный карамельный ''Наполеон'' в домашних условиях: из какого теста приготовить

7. Пересыпать в другую посуду, накрыть пленкой в контакт и поставить в холодильник минимум на 6 часов.

8. Для крема-карамели взять желатин, добавить в него воду и оставить набухать.

9. Далее соединить сахар и воду, поставить на огонь, не размещая подождать, пока масса закипит и будет иметь яркий желтый цвет.

Самый вкусный карамельный ''Наполеон'' в домашних условиях: из какого теста приготовить

10. Главное – не передержать, отставить из огня – масса станет темнее. Не перегревайте, чтобы сахар не стал горьким.

11. Нагреть сливки и с высоты влить в горячую карамель, хорошо размешать и отставить.

12. В немного остывшую массу долить набухший желатин и щепотку соли, хорошо перемешать.

Самый вкусный карамельный ''Наполеон'' в домашних условиях: из какого теста приготовить

13. Карамель вылить на сливочное масло и блендером все взбить в однородную массу, убрать в холодильник на 6-8 часов.

14. Коржи выпекать на 180 градусах до готовности – готовятся они быстро.

15. Из готовых горячих лепешек вырезать кружочки нужного диаметра.

Самый вкусный карамельный ''Наполеон'' в домашних условиях: из какого теста приготовить

16. Миксером смешать до однородности заварное основание и крем карамель –  из этого выходит пышный и вкусный крем.

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