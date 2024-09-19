Самый вкусный картофель по-крестьянски: самый удачный рецепт
Это один из самых любимых методов приготовления картофеля. Его даже подают во всех известнейших сетях ресторанов быстрого питания. А еще это блюдо родом из детства, способное вызвать самые светлые воспоминания.
Кстати, оригинального рецепта приготовления картофель по-селянски не существует. Это, так сказать, народное блюдо, то есть у каждой хозяйки есть свой рецепт приготовления, которого она придерживается. Одним из таких рецептов и Instagram поделилась фудблогер viktoria__cooking.
Ингредиенты
- Картофель – 2 кг
- Соль – 2 ч.л.
- Черный перец – 1 ч.л.
- Сладкая паприка – 2 ч.л.
- Сушеный чеснок – 1,5 ч.л.
- Кукурузный крахмал – 3-4 ст.л.
- Масло растительное – 3 ст.л.
Способ приготовления
1. Картофель помыть и разрезать на 4-6 ломтиков не снимая кожицу.
2. Залить крутым кипятком, накрыть пищевой пленкой и оставить на 20 мин.
3. Воду слить а картофель очень хорошо просушить бумажным полотенцем.
4. Добавить все специи, крахмал и растительное масло. Отлично перемешать.
5. Застлать пергаментом противень и выложить на него картофель.
6. Выпекать в течение 30 минут при температуре 200 градусов.
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