Это один из самых любимых методов приготовления картофеля. Его даже подают во всех известнейших сетях ресторанов быстрого питания. А еще это блюдо родом из детства, способное вызвать самые светлые воспоминания.

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Кстати, оригинального рецепта приготовления картофель по-селянски не существует. Это, так сказать, народное блюдо, то есть у каждой хозяйки есть свой рецепт приготовления, которого она придерживается. Одним из таких рецептов и Instagram поделилась фудблогер viktoria__cooking.

Ингредиенты

Картофель – 2 кг

Соль – 2 ч.л.

Черный перец – 1 ч.л.

Сладкая паприка – 2 ч.л.

Сушеный чеснок – 1,5 ч.л.

Кукурузный крахмал – 3-4 ст.л.

Масло растительное – 3 ст.л.

Способ приготовления

1. Картофель помыть и разрезать на 4-6 ломтиков не снимая кожицу.

2. Залить крутым кипятком, накрыть пищевой пленкой и оставить на 20 мин.

3. Воду слить а картофель очень хорошо просушить бумажным полотенцем.

4. Добавить все специи, крахмал и растительное масло. Отлично перемешать.

5. Застлать пергаментом противень и выложить на него картофель.

6. Выпекать в течение 30 минут при температуре 200 градусов.

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