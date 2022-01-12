Самый вкусный кекс с хурмой к чаю по рецепту Евгения Клопотенко

Что может быть лучше к чаю и кофе, чем домашний, вкусный, ароматный кекс, да еще и с сезонными фруктами. Одним из таких, очень полезных и простых в использовании, является хурма. Ее можно есть в сыром виде, она очень благотворно влияет на работу ЖКТ, а также добавлять в выпечку.

Кулинар Евгений Клопотенко поделился в Instagram рецептом вкусного, очень простого в приготовлении, идеального кекса к чаю, главным ингредиентом которого является именно хурма, (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

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Совет от кулинара: нужно выбирать мягкую хурму для кекса, а не шарон.

Ингредиенты:

мука – 360 г

разрыхлитель – 10 г

ванильный сахар – 10 г

яйца – 4 шт.

сахар – 120 г

сливочное масло – 150 г

хурма – 2 шт.

Способ приготовления:

1. Взбейте яйца с сахаром и ванильным сахаром.

2. Растопите сливочное масло и влейте в яичную смесь.

3. Просейте муку и добавьте туда же вместе с разрыхлителем, перемешайте, чтобы тесто получилось однородным.

4. Помойте и порежьте кубиком хурму, добавьте в готовое тесто и перемешайте.

5. Переложите тесто в смазанную сливочным маслом форму и поставьте в духовку на 40 минут при 180 С.

Готовый пирог должен немного остыть перед употреблением. Он будет одним из наилучших зимних угощений к чаю.

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