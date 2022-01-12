Самый вкусный кекс с хурмой к чаю по рецепту Евгения Клопотенко
Что может быть лучше к чаю и кофе, чем домашний, вкусный, ароматный кекс, да еще и с сезонными фруктами. Одним из таких, очень полезных и простых в использовании, является хурма. Ее можно есть в сыром виде, она очень благотворно влияет на работу ЖКТ, а также добавлять в выпечку.
Кулинар Евгений Клопотенко поделился в Instagram рецептом вкусного, очень простого в приготовлении, идеального кекса к чаю, главным ингредиентом которого является именно хурма, (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Совет от кулинара: нужно выбирать мягкую хурму для кекса, а не шарон.
Ингредиенты:
мука – 360 г
разрыхлитель – 10 г
ванильный сахар – 10 г
яйца – 4 шт.
сахар – 120 г
сливочное масло – 150 г
хурма – 2 шт.
Способ приготовления:
1. Взбейте яйца с сахаром и ванильным сахаром.
2. Растопите сливочное масло и влейте в яичную смесь.
3. Просейте муку и добавьте туда же вместе с разрыхлителем, перемешайте, чтобы тесто получилось однородным.
4. Помойте и порежьте кубиком хурму, добавьте в готовое тесто и перемешайте.
5. Переложите тесто в смазанную сливочным маслом форму и поставьте в духовку на 40 минут при 180 С.
Готовый пирог должен немного остыть перед употреблением. Он будет одним из наилучших зимних угощений к чаю.
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