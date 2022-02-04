Самый вкусный лимонный кекс к чаю за 30 минут: делимся секретами удачного теста
Кексы, пироги, булки с ягодами, корицей, яблоками, запеканки, блины и сырники – отличные варианты блюд для завтрака, а также некоторые и для чаепития. К тому же готовятся они очень просто и главное – быстро.
Редакция FoodOboz выбрала для вас отличный вариант вкусного блюда к чаю – лимонный кекс, который вы приготовите за 20 минут, рецепт которого был опубликован в Telegram-канале "Книга рецептов".
Секрет удачного теста: добавьте не соду, а разрыхлитель, он сделает десерт воздушным и легким, без запаха и лишнего привкуса.
Ингредиенты:
Мука – 200 гр
Сахар – 150 г
Яйца – 4 шт.
Подсолнечное масло без запаха – 150 г
Цедра одного среднего лимона
Разрыхлитель – 2 ч. л.
Глазурь:
Сахарная пудра – 50 г
Лимонный сок – 4 ст. л.
Способ приготовления:
1. Смешайте сахар с лимонной цедрой.
2. Добавьте яйца, масло и все хорошо перемешайте.
3. Просейте муку, добавьте разрыхлитель, перемешайте.
4. Смажьте форму для запекания маслом, выложите тесто в форму.
5. Поставьте в духовку на 30-40 минут при 180 С.
6. Глазурь: смешайте сахарную пудру и лимонный сок, хорошо перемешайте, чтобы он была густой.
7. Готовый кекс достаньте из духовки, дайте ему остыть и полейте сверху глазурью.
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