Самый вкусный и пряный маринад для селедки по рецепту Евгения Клопотенко
Сельдь – самая бюджетная, но при этом одна из самых полезных видов рыба. В ней есть мощные антиоксиданты: витамин Е и селен, в ее состав входит полторы-две суточные нормы Омега-3 жирных кислот. К тому же его можно мариновать, добавлять в салаты.
Кулинар Евгений Клопотенко поделился на своем сайте рецептом самого вкусного маринада для сельди, который вы с легкостью приготовите дома.
Совет от кулинара: добавьте в маринад обязательно семена кориандра, они придадут рыбе древесный запах и сладковатый вкус, а если добавить гвоздику, она усилит мускусный аромат маринада.
"Но стоит знать, что эта пряность в сочетании с уксусом и другими спиртосодержащими продуктами увеличивает свою горечь, поэтому добавлять ее необходимо совсем чуть-чуть", – обьясняет кулинар.
Ингредиенты:
сельдь – 1 шт.
репчатый лук – 1 шт.
вода – 200 мл
соль – 1 ст. л.
подсолнечное масло – 1 ст. л.
уксус
9% – 1 ст. л.
лавровый лист – 2 шт.
душистый перец – 6 горошин
черный перец – 5 горошин
кориандр – 1/3 ч. л.
гвоздика – 2 бутона
банка 500 мл
Способ приготовления:
1. Разморозьте сельдь, очистите, отрежьте голову, достаньте внутренности, снимите кожу и промойте водой.
2. После нарежьте кусочками по 2 см.
3. Очистите и порежьте лук кольцами.
4. Положите в банку слоями рыбу и лук.
5. Маринад: в сотейник налейте воду, добавьте соль и подсолнечное масло, а также два вида перца, кориандр, гвоздику.
6. Поставьте сотейник на плиту и доведите маринад до кипения, чтобы растворилась соль. Влейте уксус и сразу уберите маринад с плиты и дайте ему полностью остыть.
7. Готовым, холодным маринадом залейте сельдь в банке и поставьте в холодильник на сутки.
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