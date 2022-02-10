Самый вкусный и пряный маринад для селедки по рецепту Евгения Клопотенко

Сельдь – самая бюджетная, но при этом одна из самых полезных видов рыба. В ней есть мощные антиоксиданты: витамин Е и селен, в ее состав входит полторы-две суточные нормы Омега-3 жирных кислот. К тому же его можно мариновать, добавлять в салаты.

Кулинар Евгений Клопотенко поделился на своем сайте рецептом самого вкусного маринада для сельди, который вы с легкостью приготовите дома.

Совет от кулинара: добавьте в маринад обязательно семена кориандра, они придадут рыбе древесный запах и сладковатый вкус, а если добавить гвоздику, она усилит мускусный аромат маринада.

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"Но стоит знать, что эта пряность в сочетании с уксусом и другими спиртосодержащими продуктами увеличивает свою горечь, поэтому добавлять ее необходимо совсем чуть-чуть", – обьясняет кулинар.

Ингредиенты:

сельдь – 1 шт.

репчатый лук – 1 шт.

вода – 200 мл

соль – 1 ст. л.

подсолнечное масло – 1 ст. л.

уксус 9% – 1 ст. л.

лавровый лист – 2 шт.

душистый перец – 6 горошин

черный перец – 5 горошин

кориандр – 1/3 ч. л.

гвоздика – 2 бутона

банка 500 мл

​​​​​​​Способ приготовления:

1. Разморозьте сельдь, очистите, отрежьте голову, достаньте внутренности, снимите кожу и промойте водой.

2. После нарежьте кусочками по 2 см.

3. Очистите и порежьте лук кольцами.

4. Положите в банку слоями рыбу и лук.

5. Маринад: в сотейник налейте воду, добавьте соль и подсолнечное масло, а также два вида перца, кориандр, гвоздику.

​​​​​​​6. Поставьте сотейник на плиту и доведите маринад до кипения, чтобы растворилась соль. Влейте уксус и сразу уберите маринад с плиты и дайте ему полностью остыть.

7. Готовым, холодным маринадом залейте сельдь в банке и поставьте в холодильник на сутки.

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