Самый вкусный молодой картофель со сметаной и чесноком: приготовьте на обед к котлетам и отбивным

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Самый вкусный молодой картофель со сметаной и чесноком: приготовьте на обед к котлетам и отбивным

Лучший гарнир в летний период – это молодой картофель. Его можно пожарить на сливочном масле со сметаной и чесноком. Идеально подать к любимым котлетам, отбивным и другим мясным изделиям.

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Идея приготовления молодого картофеля со сметаной и чесноком для обеда опубликована на странице фудблогера Виталины Науменко (naumenko.vitaa) в Instagram. Сначала овощ нужно отварить.

Самый вкусный молодой картофель со сметаной и чесноком: приготовьте на обед к котлетам и отбивным

Ингредиенты:

  • картофель молодой – 600 г
  • сметана – 3 ст.л.
  • чеснок – 3 зубчика
  • масло – 20 г
  • укроп – пучок
  • специи (соль, паприка)

Способ приготовления:

Самый вкусный молодой картофель со сметаной и чесноком: приготовьте на обед к котлетам и отбивным

1. Картошку отварить до готовности.

Самый вкусный молодой картофель со сметаной и чесноком: приготовьте на обед к котлетам и отбивным

2. На сковороде разогреть масло.

Самый вкусный молодой картофель со сметаной и чесноком: приготовьте на обед к котлетам и отбивным

3. Добавить картофель, чеснок, сметану и укроп.

Самый вкусный молодой картофель со сметаной и чесноком: приготовьте на обед к котлетам и отбивным

4. Отлично перемешать.

Самый вкусный молодой картофель со сметаной и чесноком: приготовьте на обед к котлетам и отбивным

5. Накрыть крышкой и готовить на среднем огне 5 минут, периодически помешивая.

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