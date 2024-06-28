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Самый вкусный молодой картофель со сметаной и чесноком: приготовьте на обед к котлетам и отбивным
Лучший гарнир в летний период – это молодой картофель. Его можно пожарить на сливочном масле со сметаной и чесноком. Идеально подать к любимым котлетам, отбивным и другим мясным изделиям.
Идея приготовления молодого картофеля со сметаной и чесноком для обеда опубликована на странице фудблогера Виталины Науменко (naumenko.vitaa) в Instagram. Сначала овощ нужно отварить.
Ингредиенты:
- картофель молодой – 600 г
- сметана – 3 ст.л.
- чеснок – 3 зубчика
- масло – 20 г
- укроп – пучок
- специи (соль, паприка)
Способ приготовления:
1. Картошку отварить до готовности.
2. На сковороде разогреть масло.
3. Добавить картофель, чеснок, сметану и укроп.
4. Отлично перемешать.
5. Накрыть крышкой и готовить на среднем огне 5 минут, периодически помешивая.
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