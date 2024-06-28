Лучший гарнир в летний период – это молодой картофель. Его можно пожарить на сливочном масле со сметаной и чесноком. Идеально подать к любимым котлетам, отбивным и другим мясным изделиям.

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Идея приготовления молодого картофеля со сметаной и чесноком для обеда опубликована на странице фудблогера Виталины Науменко (naumenko.vitaa) в Instagram. Сначала овощ нужно отварить.

Ингредиенты:

картофель молодой – 600 г

сметана – 3 ст.л.

чеснок – 3 зубчика

масло – 20 г

укроп – пучок

специи (соль, паприка)

Способ приготовления:

1. Картошку отварить до готовности.

2. На сковороде разогреть масло.

3. Добавить картофель, чеснок, сметану и укроп.

4. Отлично перемешать.

5. Накрыть крышкой и готовить на среднем огне 5 минут, периодически помешивая.

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