Самый вкусный молодой картофель в сметане: добавьте много чеснока и зелени
Молодой картофель часто подают с жареными шкварками или просто сливочным маслом. Но вкуснее всего получается именно со сметаной. Можно сделать соус с добавлением зелени и чеснока и просто полить картофель – результат вас поразит.
Идея приготовления вкусного молодого картофеля со сметаной опубликована на странице фудблогера Екатерины Мовчан (katarina movchan) в Instagram. Сначала овощ нужно немного отварить, а затем с соусом перемешать уже в сковородке.
Ингредиенты:
- молодой картофель – 1,5 кг (нужна маленького размера)
- сливочное масло – 30 г
Ингредиенты для заправки:
- сметана – 350 г
- чеснок – 3 зубчика
- укроп – пучок
- соль и перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Картошку хорошо помыть и в кожуре сварить до готовности. По времени 20-25 минут.
2. Сваренный картофель переместить в сковороду.
3. Добавить сливочное масло и жарить на средне-высоком огне 5 минут, часто перемешивать.
4. Пока картофель жарится – сделать соус: к сметане добавить чеснок, мелко порезанный укроп, соль и перец. Перемешать.
5. Добавить соус в картофель и перемешать.
6. Снизить температуру до низкой и под крышкой готовить еще 5-7 минут, часто мешая.
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