Молодой картофель часто подают с жареными шкварками или просто сливочным маслом. Но вкуснее всего получается именно со сметаной. Можно сделать соус с добавлением зелени и чеснока и просто полить картофель – результат вас поразит.

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Идея приготовления вкусного молодого картофеля со сметаной опубликована на странице фудблогера Екатерины Мовчан (katarina movchan) в Instagram. Сначала овощ нужно немного отварить, а затем с соусом перемешать уже в сковородке.

Ингредиенты:

молодой картофель – 1,5 кг (нужна маленького размера)

сливочное масло – 30 г

Ингредиенты для заправки:

сметана – 350 г

чеснок – 3 зубчика

укроп – пучок

соль и перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Картошку хорошо помыть и в кожуре сварить до готовности. По времени 20-25 минут.

2. Сваренный картофель переместить в сковороду.

3. Добавить сливочное масло и жарить на средне-высоком огне 5 минут, часто перемешивать.

4. Пока картофель жарится – сделать соус: к сметане добавить чеснок, мелко порезанный укроп, соль и перец. Перемешать.

5. Добавить соус в картофель и перемешать.

6. Снизить температуру до низкой и под крышкой готовить еще 5-7 минут, часто мешая.

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