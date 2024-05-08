Самый вкусный молодой картофель: вы больше не будете искать рецепты
Сейчас сезон молодого картофеля находится в самом разгаре. Кто-то любит употреблять ее в вареном виде со сливочным маслом и укропом, а кто-то предпочитает этот овощ в жареном виде.
Ну а мы рекомендуем обратить внимание на рецепт фудблогера zhuravlina_cooking. В своем Instagram она опубликовала рецепт приготовления молодого картофеля, который точно никого не оставит безразличным.
Ингредиенты
- Молодой картофель – 1,5 кг
- Соль – 1-1,5 ч.л.
- Копченая паприка – 2 ч.л.
- Хмели-суннели – 1 ч.л.
- Сухой чеснок – 1 ч.л.
- Масло – 60-70 мл
- Приправа к картофелю
Способ приготовления
1. Маленький или средний картофель тщательно моем и складываем в кастрюлю с водой. Отвариваем до готовности примерно 20 минут.
2. Масло совмещаем со специями и хорошо перемешиваем.
3. Сливаем воду из картофеля и перекладываем ее в застеленную пергаментом форму для запекания.
4. Заливаем картофель заправкой и хорошо перемешиваем, не повредив овощи.
5. Выпекаем в предварительно разогретой до 200 градусов духовке в течение 15-20 минут до образования золотистой корочки.
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