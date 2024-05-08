Самый вкусный молодой картофель: вы больше не будете искать рецепты

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Самый вкусный молодой картофель: вы больше не будете искать рецепты

Сейчас сезон молодого картофеля находится в самом разгаре. Кто-то любит употреблять ее в вареном виде со сливочным маслом и укропом, а кто-то предпочитает этот овощ в жареном виде.

Ну а мы рекомендуем обратить внимание на рецепт фудблогера zhuravlina_cooking. В своем Instagram она опубликовала рецепт приготовления молодого картофеля, который точно никого не оставит безразличным.

Самый вкусный молодой картофель: вы больше не будете искать рецепты

Ингредиенты

  • Молодой картофель – 1,5 кг
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  • Соль – 1-1,5 ч.л.
  • Копченая паприка – 2 ч.л.
  • Хмели-суннели – 1 ч.л.
  • Сухой чеснок – 1 ч.л.
  • Масло – 60-70 мл
  • Приправа к картофелю

Способ приготовления

1. Маленький или средний картофель тщательно моем и складываем в кастрюлю с водой. Отвариваем до готовности примерно 20 минут.

Самый вкусный молодой картофель: вы больше не будете искать рецепты

2. Масло совмещаем со специями и хорошо перемешиваем.

3. Сливаем воду из картофеля и перекладываем ее в застеленную пергаментом форму для запекания.

Самый вкусный молодой картофель: вы больше не будете искать рецепты

4. Заливаем картофель заправкой и хорошо перемешиваем, не повредив овощи.

5. Выпекаем в предварительно разогретой до 200 градусов духовке в течение 15-20 минут до образования золотистой корочки.

Самый вкусный молодой картофель: вы больше не будете искать рецепты

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