Самый вкусный печеночный торт за 15 минут: полезными лайфхаками поделилась фудблогер
Печень – очень полезный продукт, но даже при этом – на любителя. Так как часто ее не любят из-за специфического запаха. Но если этот продукт правильно приготовить – отварить, запечь, пожарить, сделать торт, пирожки, добавить в пироги и вареники – лучше ингредиента для таких блюд не найти.
Фудблогер Ольга Матвей поделилась на своем YouTube-канале элементарным рецептом вкуснейшего печеночного торта с грибами, который станет вашим фаворитом (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Полезные лайфхаки:
тесто приготовьте при помощи блендера
добавьте в тесто обязательно мало и молоко – так оно будет нежным и ароматным
в зажарку добавьте сливочное масло
Ингредиенты:
Печень куриная – 500 г
Молоко – 220 мл
Мука – 130 г
Яйца – 3 шт.
Соль – 1 ч. л.
Лук – 2 шт.
Морковь – 2 шт.
Грибы маринованные – 100-150 г
Чеснок 1-2 зуб.
Майонез – 100 г
Зелень – пучок
Растительное масло – 2-4 ст. л.
Способ приготовления:
1. Помойте и очистите от пленок печень.
2. Переложите ее в миску, добавьте яйца, соль, перец, молоко, растительное масло и все взбейте до однородности.
3. Пожарьте блины.
4. Начинка: лук порежьте большим кубиком и первым поджарите его на сливочном масле, добавьте натертую морковь, посолите, поперчите и готовую зажарку переложите на тарелку, чтобы лишний жир стек.
5. К майонезу добавьте натертый чеснок.
6. Сформируйте торт: каждый блин смажьте майонезом, сверху выложите лук с морковью, нарезанные грибы, присыпьте нарезанной зеленью.
7. Сверху и по бокам присыпьте торт зеленью, поставьте его в холодильник на пару часов и можно подавать вкусное блюдо.
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