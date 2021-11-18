Самый вкусный печеночный торт за 15 минут: полезными лайфхаками поделилась фудблогер

Печень – очень полезный продукт, но даже при этом – на любителя. Так как часто ее не любят из-за специфического запаха. Но если этот продукт правильно приготовить – отварить, запечь, пожарить, сделать торт, пирожки, добавить в пироги и вареники – лучше ингредиента для таких блюд не найти.

Фудблогер Ольга Матвей поделилась на своем YouTube-канале элементарным рецептом вкуснейшего печеночного торта с грибами, который станет вашим фаворитом (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Полезные лайфхаки:

тесто приготовьте при помощи блендера

добавьте в тесто обязательно мало и молоко – так оно будет нежным и ароматным

в зажарку добавьте сливочное масло

Ингредиенты:

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Печень куриная – 500 г

Молоко – 220 мл

Мука – 130 г

Яйца – 3 шт.

Соль – 1 ч. л.

Лук – 2 шт.

Морковь – 2 шт.

Грибы маринованные – 100-150 г

Чеснок 1-2 зуб.

Майонез – 100 г

Зелень – пучок

Растительное масло – 2-4 ст. л.

Способ приготовления:

1. Помойте и очистите от пленок печень.

2. Переложите ее в миску, добавьте яйца, соль, перец, молоко, растительное масло и все взбейте до однородности.

3. Пожарьте блины.

4. Начинка: лук порежьте большим кубиком и первым поджарите его на сливочном масле, добавьте натертую морковь, посолите, поперчите и готовую зажарку переложите на тарелку, чтобы лишний жир стек.

5. К майонезу добавьте натертый чеснок.

6. Сформируйте торт: каждый блин смажьте майонезом, сверху выложите лук с морковью, нарезанные грибы, присыпьте нарезанной зеленью.

7. Сверху и по бокам присыпьте торт зеленью, поставьте его в холодильник на пару часов и можно подавать вкусное блюдо.

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