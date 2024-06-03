Молодая капуста очень сочная, хрустящая и не твердая, поэтому идеально подходит для салатов. Но для того, чтобы блюдо было питательным и нежирным – от майонеза стоит отказаться. Для заправки гораздо лучше будет использовать сметану.

Идея приготовления вкусного салата с молодой капустой без майонеза опубликована на странице фудблогера zhuravlina cooking в Instagram. Добавьте много зелени и консервированный горошек.

Ингредиенты:

молодая капуста – 1/2 шт. (200-250 г)

горошек консервированный – 1 банка

зелень (укроп, петрушка, зеленый лук) – пучок

огурец – 2-3 шт.

Ингредиенты для заправки:

соль – 1/3 ч.л.

горчица – 1/2 ч.л.

сметана – 4 ст.л.

перец черный – 1/4 ч.л.

чеснок – 1 большой зубчик

Способ приготовления:

1. Капусту нарезать тонкой соломкой.

2. Переложить в глубокую миску удобную для смешивания.

3. Зелень порезать.

4. Добавить в капусту в миску.

5. Добавить консервированный горошек, нарезанные огурчики соломкой.

6. Количество ингредиентов регулируйте по вкусу.

7. Для заправки к сметане добавить натертый чеснок, горчицу средней остроты, соль, черный молотый перец и все хорошо перемешать.

8. Добавить к нарезанным овощам в миску и перемешать.

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