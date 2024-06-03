Самый вкусный салат из молодой капусты без майонеза: чем заправить блюдо
Молодая капуста очень сочная, хрустящая и не твердая, поэтому идеально подходит для салатов. Но для того, чтобы блюдо было питательным и нежирным – от майонеза стоит отказаться. Для заправки гораздо лучше будет использовать сметану.
Идея приготовления вкусного салата с молодой капустой без майонеза опубликована на странице фудблогера zhuravlina cooking в Instagram. Добавьте много зелени и консервированный горошек.
Ингредиенты:
- молодая капуста – 1/2 шт. (200-250 г)
- горошек консервированный – 1 банка
- зелень (укроп, петрушка, зеленый лук) – пучок
- огурец – 2-3 шт.
Ингредиенты для заправки:
- соль – 1/3 ч.л.
- горчица – 1/2 ч.л.
- сметана – 4 ст.л.
- перец черный – 1/4 ч.л.
- чеснок – 1 большой зубчик
Способ приготовления:
1. Капусту нарезать тонкой соломкой.
2. Переложить в глубокую миску удобную для смешивания.
3. Зелень порезать.
4. Добавить в капусту в миску.
5. Добавить консервированный горошек, нарезанные огурчики соломкой.
6. Количество ингредиентов регулируйте по вкусу.
7. Для заправки к сметане добавить натертый чеснок, горчицу средней остроты, соль, черный молотый перец и все хорошо перемешать.
8. Добавить к нарезанным овощам в миску и перемешать.
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