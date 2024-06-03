Самый вкусный салат из молодой капусты без майонеза: чем заправить блюдо

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
255
Самый вкусный салат из молодой капусты без майонеза: чем заправить блюдо

Молодая капуста очень сочная, хрустящая и не твердая, поэтому идеально подходит для салатов. Но для того, чтобы блюдо было питательным и нежирным – от майонеза стоит отказаться. Для заправки гораздо лучше будет использовать сметану.

Идея приготовления вкусного салата с молодой капустой без майонеза опубликована на странице фудблогера zhuravlina cooking в Instagram. Добавьте много зелени и консервированный горошек.

Самый вкусный салат из молодой капусты без майонеза: чем заправить блюдо

Ингредиенты:

  • молодая капуста – 1/2 шт. (200-250 г)
  • горошек консервированный – 1 банка
  • зелень (укроп, петрушка, зеленый лук) – пучок
  • огурец – 2-3 шт.

Ингредиенты для заправки:

  • соль – 1/3 ч.л.
  • горчица – 1/2 ч.л.
  • сметана – 4 ст.л.
  • перец черный – 1/4 ч.л.
  • чеснок – 1 большой зубчик

Способ приготовления:

Самый вкусный салат из молодой капусты без майонеза: чем заправить блюдо

1. Капусту нарезать тонкой соломкой.

2. Переложить в глубокую миску удобную для смешивания.

Самый вкусный салат из молодой капусты без майонеза: чем заправить блюдо

3. Зелень порезать.

4. Добавить в капусту в миску.

Самый вкусный салат из молодой капусты без майонеза: чем заправить блюдо

5. Добавить консервированный горошек, нарезанные огурчики соломкой.

6. Количество ингредиентов регулируйте по вкусу.

Самый вкусный салат из молодой капусты без майонеза: чем заправить блюдо

7. Для заправки к сметане добавить натертый чеснок, горчицу средней остроты, соль, черный молотый перец и все хорошо перемешать.

8. Добавить к нарезанным овощам в миску и перемешать.

Самый вкусный салат из молодой капусты без майонеза: чем заправить блюдо

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинапродуктыеда

Сейчас мы готовим

Все рецепты