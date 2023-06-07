Даже из диетического куриного мяса можно приготовить сочный и мягкий шашлык. Самое главное – сделать правильный маринад. Для этого вам понадобится всего несколько обычных ингредиентов.

Идея приготовления сочного куриного шашлыка опубликована на странице фудблогера Оксаны Кретсул (oksana_kretsul) в Instagram. Мясо в холодильнике лучше оставить на всю ночь.

Ингредиенты:

мясо бедра курицы – 2 кг-2,5 кг.

лук – 6-8 шт

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горчица – 2-3 ст. ложки

соль – по вкусу

сахар – 2 столовые ложки

перец

паприка сладкая – 2-3 ст. ложки

яблочный уксус – 3-4 ст. ложки

масло оливковое (по желанию) – 1-2 ст.л.

Способ приготовления:

1. Мясо промыть под проточной водой. Просушить.

2. Лук нарезать полукольцами, добавить соль, сахар и уксус – оставить на 5-10 минут.

3. К мясу добавить соль, перец, паприку и горчицу, хорошо перемешать.

4. Добавить к мясу лук с маринадом, все перемешать и оставить в холодильнике на ночь.

5. Перед приготовлением можно добавить оливковое масло, чтобы курочка была сочнее внутри.

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