Самый вкусный шашлык из курицы: в чем замариновать

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Самый вкусный шашлык из курицы: в чем замариновать

Даже из диетического куриного мяса можно приготовить сочный и мягкий шашлык. Самое главное – сделать правильный маринад. Для этого вам понадобится всего несколько обычных ингредиентов.

Идея приготовления сочного куриного шашлыка опубликована на странице фудблогера Оксаны Кретсул (oksana_kretsul) в Instagram. Мясо в холодильнике лучше оставить на всю ночь.

Самый вкусный шашлык из курицы: в чем замариновать

Ингредиенты:

  • мясо бедра курицы – 2 кг-2,5 кг.
  • лук – 6-8 шт
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  • горчица – 2-3 ст. ложки
  • соль – по вкусу
  • сахар – 2 столовые ложки
  • перец
  • паприка сладкая – 2-3 ст. ложки
  • яблочный уксус – 3-4 ст. ложки
  • масло оливковое (по желанию) – 1-2 ст.л.

Способ приготовления:

Самый вкусный шашлык из курицы: в чем замариновать

1. Мясо промыть под проточной водой. Просушить.

Самый вкусный шашлык из курицы: в чем замариновать

2. Лук нарезать полукольцами, добавить соль, сахар и уксус – оставить на 5-10 минут.

Самый вкусный шашлык из курицы: в чем замариновать

3. К мясу добавить соль, перец, паприку и горчицу, хорошо перемешать.

Самый вкусный шашлык из курицы: в чем замариновать

4. Добавить к мясу лук с маринадом, все перемешать и оставить в холодильнике на ночь.

5. Перед приготовлением можно добавить оливковое масло, чтобы курочка была сочнее внутри.

Самый вкусный шашлык из курицы: в чем замариновать

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