Самый вкусный шашлык из курицы: в чем замариновать
Даже из диетического куриного мяса можно приготовить сочный и мягкий шашлык. Самое главное – сделать правильный маринад. Для этого вам понадобится всего несколько обычных ингредиентов.
Идея приготовления сочного куриного шашлыка опубликована на странице фудблогера Оксаны Кретсул (oksana_kretsul) в Instagram. Мясо в холодильнике лучше оставить на всю ночь.
Ингредиенты:
- мясо бедра курицы – 2 кг-2,5 кг.
- лук – 6-8 шт
- горчица – 2-3 ст. ложки
- соль – по вкусу
- сахар – 2 столовые ложки
- перец
- паприка сладкая – 2-3 ст. ложки
- яблочный уксус – 3-4 ст. ложки
- масло оливковое (по желанию) – 1-2 ст.л.
Способ приготовления:
1. Мясо промыть под проточной водой. Просушить.
2. Лук нарезать полукольцами, добавить соль, сахар и уксус – оставить на 5-10 минут.
3. К мясу добавить соль, перец, паприку и горчицу, хорошо перемешать.
4. Добавить к мясу лук с маринадом, все перемешать и оставить в холодильнике на ночь.
5. Перед приготовлением можно добавить оливковое масло, чтобы курочка была сочнее внутри.
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