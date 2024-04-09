Самый вкусный шашлык из свиного ошейка: в чем замариновать мясо
Именно свиной ошейок чаще всего выбирают для приготовления шашлыка. Такое мясо очень мягкое и имеет достаточно жира, чтобы блюдо не получилось сухим. Нужно только правильно нарезать продукт, а также выбрать вкусный маринад.
Идея приготовления сочного шашлыка из ошейка в маринаде на газировке опубликована на странице фудблогера Юлии Сенич (yuliia.senych) в Instagram. Газировка делает шашлык очень сочным.
Ингредиенты:
- свиной ошейок – 2 кг.
- лук – 3 шт.
- вода сильногазированная – 1 л
- соль/перец – по вкусу
- горчица – 1 ст.л.
- уксус – 3-4 ст.л.
- лимонный сок – 1 ст.л.
- специи к шашлыку – 1,5 ст.л.
- лавровые листья – 4 шт.
- масло – 2-3 ст.л.
Способ приготовления:
1. Мясо промыть и порезать примерно на одинаковые квадратики (3 см высота).
2. Залить газировкой.
3. Оставить на 2-4 часа.
4. Слить воду и порезать лук.
5. Добавить к мясу.
6. Порциями добавить соль и перец, постоянно помешивая.
7. Влить уксус и лимонный сок.
8. Всыпать любимые специи, добавить горчицу и снова хорошо перемешать, словно массируя.
9. Положить сверху какой-нибудь груз и оставить в холодильнике минимум на 2-3 часа мариноваться, а лучше на сутки. Иногда можно перемешать.
10. Разжечь костер, прогреть шампур и нанизать мясо.
11. Подождите, пока костер прогорит и жарит шашлык. Огня не должно быть – только жар.
12. Постоянно переворачивать шампуры и поливать водой.
13. Готовый шашлык завернуть в фольгу и томить на костре еще 10-15 минут.
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