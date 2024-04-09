Именно свиной ошейок чаще всего выбирают для приготовления шашлыка. Такое мясо очень мягкое и имеет достаточно жира, чтобы блюдо не получилось сухим. Нужно только правильно нарезать продукт, а также выбрать вкусный маринад.

Идея приготовления сочного шашлыка из ошейка в маринаде на газировке опубликована на странице фудблогера Юлии Сенич (yuliia.senych) в Instagram. Газировка делает шашлык очень сочным.

Ингредиенты:

свиной ошейок – 2 кг.

лук – 3 шт.

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вода сильногазированная – 1 л

соль/перец – по вкусу

горчица – 1 ст.л.

уксус – 3-4 ст.л.

лимонный сок – 1 ст.л.

специи к шашлыку – 1,5 ст.л.

лавровые листья – 4 шт.

масло – 2-3 ст.л.

Способ приготовления:

1. Мясо промыть и порезать примерно на одинаковые квадратики (3 см высота).

2. Залить газировкой.

3. Оставить на 2-4 часа.

4. Слить воду и порезать лук.

5. Добавить к мясу.

6. Порциями добавить соль и перец, постоянно помешивая.

7. Влить уксус и лимонный сок.

8. Всыпать любимые специи, добавить горчицу и снова хорошо перемешать, словно массируя.

9. Положить сверху какой-нибудь груз и оставить в холодильнике минимум на 2-3 часа мариноваться, а лучше на сутки. Иногда можно перемешать.

10. Разжечь костер, прогреть шампур и нанизать мясо.

11. Подождите, пока костер прогорит и жарит шашлык. Огня не должно быть – только жар.

12. Постоянно переворачивать шампуры и поливать водой.

13. Готовый шашлык завернуть в фольгу и томить на костре еще 10-15 минут.

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