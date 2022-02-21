Самый вкусный соус к рыбе, который готовится 3 минуты
Если вы хотите приготовить очень вкусный соус к рыбе, лучше всего для этого использовать лимон, зелень, а также мед. Это именно тот перечень продуктов, которые смогут усилить и не испортить вкус рыбы.
Кулинар Николай Люлько поделился в Instagram рецептом очень ароматного и вкусного соуса к рыбе, который вы приготовите всего за 3 минуты, (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Ингредиенты:
Помидоры – 2 шт.
Базилик – 30 г
Кинза – 30 г
Тархун – 10 г
Лимон – 1 шт.
Мед – 2 ст. л.
Соль – 0.5 ч. л.
Мало растительное – 150 г
Способ приготовления:
1. На помидорах сделайте надрезы, поместите их в кипяток и снимите кожуру.
2. Удалите сердцевина и порежьте помидоры мелким кубиком, переложите в миску.
3. Помойте базилик и мелко порежьте вместе с кинзой и тархуном.
4. Натрите цедру лимона и добавьте туда же.
5. В отдельной миске смешайте лимонный сок, мед, соль, масло и хорошо взбейте венчиком.
6. Готовую смесь переложите к помидорам, перемешайте.
7. Готовую жареную рыбу разберите и подавайте с вкусным соусом.
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