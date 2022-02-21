Самый вкусный соус к рыбе, который готовится 3 минуты

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
748
Соус к рыбе

Если вы хотите приготовить очень вкусный соус к рыбе, лучше всего для этого использовать лимон, зелень, а также мед. Это именно тот перечень продуктов, которые смогут усилить и не испортить вкус рыбы.

Кулинар Николай Люлько поделился в Instagram рецептом очень ароматного и вкусного соуса к рыбе, который вы приготовите всего за 3 минуты, (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Ингредиенты:

  • Помидоры – 2 шт.

  • Базилик – 30 г

Специи для соуса
Видео дня

  • Кинза – 30 г

  • Тархун – 10 г

Лимон для соуса

  • Лимон – 1 шт.

  • Мед – 2 ст. л.

  • Соль – 0.5 ч. л.

Как приготовить вкусный соус к рыбе

  • Мало растительное – 150 г

Способ приготовления:

1. На помидорах сделайте надрезы, поместите их в кипяток и снимите кожуру.

Помидоры для соуса

2. Удалите сердцевина и порежьте помидоры мелким кубиком, переложите в миску.

3. Помойте базилик и мелко порежьте вместе с кинзой и тархуном.

Свежий базилик

4. Натрите цедру лимона и добавьте туда же.

Лимон для соуса

5. В отдельной миске смешайте лимонный сок, мед, соль, масло и хорошо взбейте венчиком.

Блюдо из рыбы

6. Готовую смесь переложите к помидорам, перемешайте.

Специи для соуса

7. Готовую жареную рыбу разберите и подавайте с вкусным соусом.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Обращение коллектива OBOZREVATEL

Сейчас мы готовим

Все рецепты