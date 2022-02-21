Самый вкусный соус к рыбе, который готовится 3 минуты

Если вы хотите приготовить очень вкусный соус к рыбе, лучше всего для этого использовать лимон, зелень, а также мед. Это именно тот перечень продуктов, которые смогут усилить и не испортить вкус рыбы.

Кулинар Николай Люлько поделился в Instagram рецептом очень ароматного и вкусного соуса к рыбе, который вы приготовите всего за 3 минуты, (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Ингредиенты:

Помидоры – 2 шт.

Базилик – 30 г

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Кинза – 30 г

Тархун – 10 г

Лимон – 1 шт.

Мед – 2 ст. л.

Соль – 0.5 ч. л.

Мало растительное – 150 г

Способ приготовления:

1. На помидорах сделайте надрезы, поместите их в кипяток и снимите кожуру.

2. Удалите сердцевина и порежьте помидоры мелким кубиком, переложите в миску.

3. Помойте базилик и мелко порежьте вместе с кинзой и тархуном.

4. Натрите цедру лимона и добавьте туда же.

5. В отдельной миске смешайте лимонный сок, мед, соль, масло и хорошо взбейте венчиком.

6. Готовую смесь переложите к помидорам, перемешайте.

7. Готовую жареную рыбу разберите и подавайте с вкусным соусом.

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