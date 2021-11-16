Самый вкусный способ приготовить красную рыбу: всего один шаг
Красную рыбу можно приготовить как угодно: обжарить, тушить или варить. Но самое интересное то, что как ни приготовишь блюдо, оно все равно получится безупречным.
Иногда, конечно, бывают исключения и рыба может получиться суховатой. Но и таких ситуаций можно избежать, приготовив красную рыбу совсем по-новому.
Редакция FoodOboz расскажет, как приготовить сочную красную рыбу, опираясь на советы экспертов.
Запеченный лосось под сырной корочкой по рецепту kristi_cooking_, которым фудблогер поделилась на своей странице в Instagram
Ингредиенты:
Лосось – 400 г
Брокколи – 200 г
Помидор – 1-2 шт
Яйца – 3 шт
Сыр твердый – 100 г
Соль
Перец
Сушеные травы
Соевый соус
Оливковое масло
Лимонный сок
Способ приготовления:
1. Рыбу порезать небольшими кусочками.
2. Приготовить маринад на основе соевого соуса, оливкового масла, лимонного сока и специй.
3. Окунуть рыбу в маринад и дать постоять 30 минут.
4. Тем временем в подсоленной воде отварить брокколи до полуготовности.
5. Порезать помидоры кружочками.
6. Натереть сыр и взбить с яйцами.
7. Форму для выпечки помазать сливочным маслом. Выложить помидор, брокколи и рыбу.
8. Залить все яично-сырной массой.
9. Запекать при температуре 200 градусов 20 минут.
Форель в сливочном соусе по рецепту ingakosh, которым фудблогер поделилась на своей странице в Instagram
Ингредиенты:
Форель – 700-800 г
Масло сливочное – 40 г
Сливки – 200 г
Сушеный имбирь – 10 г
Укроп – 20-30 г
Соль
Специи
Способ приготовления:
1. Форель помыть и вытереть бумажным полотенцем.
2. Сливки смешать со всеми специями, растопленным сливочным маслом и укропом.
3. Выложить рыбу в форму для запекания.
4 Полить полученным соусом.
5. Запекать при температуре 180 градусов 30 минут.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами :