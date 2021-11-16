Самый вкусный способ приготовить красную рыбу: всего один шаг

Татьяна Козюк
Татьяна Козюк
FoodOboz
5,1 т.
Самый вкусный способ приготовить красную рыбу: всего один шаг

Красную рыбу можно приготовить как угодно: обжарить, тушить или варить. Но самое интересное то, что как ни приготовишь блюдо, оно все равно получится безупречным.

Иногда, конечно, бывают исключения и рыба может получиться суховатой. Но и таких ситуаций можно избежать, приготовив красную рыбу совсем по-новому.

Редакция FoodOboz расскажет, как приготовить сочную красную рыбу, опираясь на советы экспертов.

Запеченный лосось под сырной корочкой по рецепту kristi_cooking_, которым фудблогер поделилась на своей странице в Instagram

Ингредиенты:

  • Лосось – 400 г

  • Брокколи – 200 г

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  • Помидор – 1-2 шт

  • Яйца – 3 шт

  • Сыр твердый – 100 г

  • Соль

  • Перец

  • Сушеные травы

  • Соевый соус

  • Оливковое масло

  • Лимонный сок

Способ приготовления:

1. Рыбу порезать небольшими кусочками.

2. Приготовить маринад на основе соевого соуса, оливкового масла, лимонного сока и специй.

Соевый соус – ингредиент для маринада

3. Окунуть рыбу в маринад и дать постоять 30 минут.

4. Тем временем в подсоленной воде отварить брокколи до полуготовности.

Брокколи нужно отварить до полуготовности

5. Порезать помидоры кружочками.

6. Натереть сыр и взбить с яйцами.

7. Форму для выпечки помазать сливочным маслом. Выложить помидор, брокколи и рыбу.

8. Залить все яично-сырной массой.

Смешать яйца и натертый сыр, после чего полученной массой полить рыбу

9. Запекать при температуре 200 градусов 20 минут.

Форель в сливочном соусе по рецепту ingakosh, которым фудблогер поделилась на своей странице в Instagram

Ингредиенты:

  • Форель – 700-800 г

  • Масло сливочное – 40 г

  • Сливки – 200 г

  • Сушеный имбирь – 10 г

  • Укроп – 20-30 г

  • Соль

  • Специи

Способ приготовления:

1. Форель помыть и вытереть бумажным полотенцем.

Форель обязательно следует предварительно помыть и вытереть

2. Сливки смешать со всеми специями, растопленным сливочным маслом и укропом.

3. Выложить рыбу в форму для запекания.

4 Полить полученным соусом.

Сливочным соусом полить рыбу перед запеканием

5. Запекать при температуре 180 градусов 30 минут.

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