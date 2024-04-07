Сырный соус недаром один из самых популярных в мире. Он отличается отличным насыщенным вкусом, ароматом и удивительной консистенцией. А еще, он подходит практически к любому блюду и сделает его более питательным, не перебивая вкуса.

Рецептом приготовления идеального сырного соуса поделилась фудблогер с ником recepti_dariko. В Instagram она рассказала, как через 10 минут приготовить соус, который не оставит равнодушным.

Ингредиенты

Тостовый сыр – 1 пачка

Видео дня

Тертый пармезан – 30 гр

Сливки 20% – 200 мл

Сливочное масло – 10 гр

Соль

Перец

Специи по вкусу

Способ приготовления

1.В кастрюлю с толстым дном наливаем сливки. Добавляем упаковку тостового сыр. Можно брать любой приходящийся по вкусу вид тостового сыра.

2. Добавляем натертый пармезан. Его можно заменить на грана падающего.

3. Добавляем соль, перец и прованские травы по вкусу.

4. Отправляем кастрюлю на средний огонь и постоянно помешивая, доводим до кипения.

5. Варим, пока соус не приобретет вязкую, но редкую консистенцию. Добавляем сливочное масло.

6. Когда масло растворится, переливаем соус в емкость для хранения. Плотность соуса изменится, как только он остынет.

Также на OBOZ.UA есть и другие рецепты соусов: