Самый вкусный в мире сырный соус за 10 минут: как приготовить, чтобы не осталось ни капли

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Самый вкусный в мире сырный соус за 10 минут: как приготовить, чтобы не осталось ни капли

Сырный соус недаром один из самых популярных в мире. Он отличается отличным насыщенным вкусом, ароматом и удивительной консистенцией. А еще, он подходит практически к любому блюду и сделает его более питательным, не перебивая вкуса.

Рецептом приготовления идеального сырного соуса поделилась фудблогер с ником recepti_dariko. В Instagram она рассказала, как через 10 минут приготовить соус, который не оставит равнодушным.

Самый вкусный в мире сырный соус за 10 минут: как приготовить, чтобы не осталось ни капли

Ингредиенты

  • Тостовый сыр – 1 пачка
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  • Тертый пармезан – 30 гр
  • Сливки 20% – 200 мл
  • Сливочное масло – 10 гр
  • Соль
  • Перец
  • Специи по вкусу

Способ приготовления

1.В кастрюлю с толстым дном наливаем сливки. Добавляем упаковку тостового сыр. Можно брать любой приходящийся по вкусу вид тостового сыра.

Самый вкусный в мире сырный соус за 10 минут: как приготовить, чтобы не осталось ни капли

2. Добавляем натертый пармезан. Его можно заменить на грана падающего.

3. Добавляем соль, перец и прованские травы по вкусу.

4. Отправляем кастрюлю на средний огонь и постоянно помешивая, доводим до кипения.

Самый вкусный в мире сырный соус за 10 минут: как приготовить, чтобы не осталось ни капли

5. Варим, пока соус не приобретет вязкую, но редкую консистенцию. Добавляем сливочное масло.

6. Когда масло растворится, переливаем соус в емкость для хранения. Плотность соуса изменится, как только он остынет.

Самый вкусный в мире сырный соус за 10 минут: как приготовить, чтобы не осталось ни капли

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