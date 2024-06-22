Вишневый джем можно использовать для приготовления разнообразных булочек, пирогов или круассанов. Любая выпечка с такой начинкой будет нереально вкусной. А если вы воспользуетесь следующей технологией – ягоды будут, как вяленые.

Идея приготовления вкусного вишневого джема опубликована на странице фудблогера Татьяны Юшиной (tanyushina) в Instagram. Никакого лимонного сока, крахмала и других ингредиентов – только сахар и вишни.

Ингредиенты:

вишни без косточки – 1 кг.

сахар – 4 стакана

Способ приготовления:

1. К вискам добавить стакан сахара.

2. Поставить на огонь.

3. Когда закипит – варить 5 минут на сильном огне. Кипение должно быть активным.

4. Затем добавить еще стакан сахара.

5. Довести до кипения и варить 5 минут.

6. Затем всыпать третий и четвертый стакан сахара.

7. Готовый джем разлить в стерильные банки, герметично закрутить.

8. Выход из одной порции: 2 банка по 0,5л.

9. Горячий джем жидкий, но когда остынет – становится густым и тягучим.

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