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Сангрия из белого и красного вина: 3 варианта вкусного напитка

2.1т
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Сангрия – вкусный, охлаждающий легкий, летний напиток, основа которого – любое вино, вкусно будет и с белым и красным. Главное – не забудьте добавить фрукты, лед и крепкий алкоголь, например, ром, бренди, ликер.

Редакция FoodOboz выбрала для вас 3 вкусных рецепта сангрии из белого и красного вина с добавлением фруктов и алкоголя.

1. Белая сангрия

Сангрия из белого вина
Сангрия из белого вина. Источник: pixabay.com

Ингредиенты:

  • Белое сухое вино – 750 мл

  • Яблочный сок – 1 л

  • Бренди – 60 мл

  • Красные яблоки – 1 шт.

  • Апельсин – 1 шт.

  • Лед – 20 кубиков

Способ приготовления:

  1. Порежьте яблоки и апельсин тонкими ломтиками, добавьте в кувшин, налейте туда вино, сок и бренди, все перемешайте.

  2. Добавьте лед и можно подавать готовый напиток.

2. Сангрия красная

Сангрия из красного вина
Сангрия из красного вина. Источник: pixabay.com

Ингредиенты:

  • Красное сухое вино – 750 мл

  • Лимон – 1 шт.

  • Апельсины – 1 шт.

  • Тростниковый сахар – 55 г

  • Бренди – 60 мл

  • Содовая – 500 мл

  • Лед – 10 кубиков

Способ приготовления:

  1. Первым делом – нарежьте лимон и апельсин тонкими кольцами, бросьте в кувшин, добавьте сахар и содовую, перемешайте.

  2. После – залейте красное вино и бренди, перемешайте. В самом конце добавьте лед и можно подавать.

3. Безалкогольная сангрия

Сангрия из сока
Сангрия из сока. Источник: pixabay.com

Ингредиенты:

  • Виноградный сок или любой на ваш вкус – 1 л

  • Газированная вода – 0,5 л

  • Консервированные персики – 200 г

  • Груши – 1 шт.

  • Лимон – 1/2 шт.

  • Апельсины – 1/2 шт.

  • Свежая мята – 1 веточка

Способ приготовления:

  1. Очистите грушу от кожуры, порежьте кубиком. Персики также измельчите.

  2. Лимон и апельсин порежьте кольцами.

  3. В кувшин налейте холодную газированную воду, добавьте лимон, апельсин, персик и грушу, а также мяту.

  4. Залейте все соком и отправьте в холодильник на 30 минут.

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Автор
Ирина Мельниченко Ирина Мельниченко
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