Сангрия из белого и красного вина: 3 варианта вкусного напитка

Сангрия – вкусный, охлаждающий легкий, летний напиток, основа которого – любое вино, вкусно будет и с белым и красным. Главное – не забудьте добавить фрукты, лед и крепкий алкоголь, например, ром, бренди, ликер.
Редакция FoodOboz выбрала для вас 3 вкусных рецепта сангрии из белого и красного вина с добавлением фруктов и алкоголя.
1. Белая сангрия
Ингредиенты:
Белое сухое вино – 750 мл
Яблочный сок – 1 л
Бренди – 60 мл
Красные яблоки – 1 шт.
Апельсин – 1 шт.
Лед – 20 кубиков
Способ приготовления:
Порежьте яблоки и апельсин тонкими ломтиками, добавьте в кувшин, налейте туда вино, сок и бренди, все перемешайте.
Добавьте лед и можно подавать готовый напиток.
2. Сангрия красная
Ингредиенты:
Красное сухое вино – 750 мл
Лимон – 1 шт.
Апельсины – 1 шт.
Тростниковый сахар – 55 г
Бренди – 60 мл
Содовая – 500 мл
Лед – 10 кубиков
Способ приготовления:
Первым делом – нарежьте лимон и апельсин тонкими кольцами, бросьте в кувшин, добавьте сахар и содовую, перемешайте.
После – залейте красное вино и бренди, перемешайте. В самом конце добавьте лед и можно подавать.
3. Безалкогольная сангрия
Ингредиенты:
Виноградный сок или любой на ваш вкус – 1 л
Газированная вода – 0,5 л
Консервированные персики – 200 г
Груши – 1 шт.
Лимон – 1/2 шт.
Апельсины – 1/2 шт.
Свежая мята – 1 веточка
Способ приготовления:
Очистите грушу от кожуры, порежьте кубиком. Персики также измельчите.
Лимон и апельсин порежьте кольцами.
В кувшин налейте холодную газированную воду, добавьте лимон, апельсин, персик и грушу, а также мяту.
Залейте все соком и отправьте в холодильник на 30 минут.
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