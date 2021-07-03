Сангрия из белого и красного вина: 3 варианта вкусного напитка

Сангрия – вкусный, охлаждающий легкий, летний напиток, основа которого – любое вино, вкусно будет и с белым и красным. Главное – не забудьте добавить фрукты, лед и крепкий алкоголь, например, ром, бренди, ликер.

Редакция FoodOboz выбрала для вас 3 вкусных рецепта сангрии из белого и красного вина с добавлением фруктов и алкоголя.

1. Белая сангрия

Сангрия из белого вина. Источник: pixabay.com

Ингредиенты:

Белое сухое вино – 750 мл

Яблочный сок – 1 л

Бренди – 60 мл

Красные яблоки – 1 шт.

Апельсин – 1 шт.

Лед – 20 кубиков

Способ приготовления:

Порежьте яблоки и апельсин тонкими ломтиками, добавьте в кувшин, налейте туда вино, сок и бренди, все перемешайте. Добавьте лед и можно подавать готовый напиток.

2. Сангрия красная

Сангрия из красного вина. Источник: pixabay.com

Ингредиенты:

Красное сухое вино – 750 мл

Лимон – 1 шт.

Апельсины – 1 шт.

Тростниковый сахар – 55 г

Бренди – 60 мл

Содовая – 500 мл

Лед – 10 кубиков

Способ приготовления:

Первым делом – нарежьте лимон и апельсин тонкими кольцами, бросьте в кувшин, добавьте сахар и содовую, перемешайте. После – залейте красное вино и бренди, перемешайте. В самом конце добавьте лед и можно подавать.

3. Безалкогольная сангрия

Сангрия из сока. Источник: pixabay.com

Ингредиенты:

Виноградный сок или любой на ваш вкус – 1 л

Газированная вода – 0,5 л

Консервированные персики – 200 г

Груши – 1 шт.

Лимон – 1/2 шт.

Апельсины – 1/2 шт.

Свежая мята – 1 веточка

Способ приготовления:

Очистите грушу от кожуры, порежьте кубиком. Персики также измельчите. Лимон и апельсин порежьте кольцами. В кувшин налейте холодную газированную воду, добавьте лимон, апельсин, персик и грушу, а также мяту. Залейте все соком и отправьте в холодильник на 30 минут.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как привальное и вкусно сварить малиновое варенье, чтобы оно было густым и ароматным.

3 варианта вкусного коктейля – апероль с просекко, лимонным соком, яйцом и водкой, которые очень просто можно приготовить дома.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!