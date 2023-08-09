Сангрия с вином: как приготовить освежающий летний коктейль
Сангрия – это освежающий испанский напиток, прекрасно утоляющий жажду в летнюю жару. Его просто приготовить в домашних условиях. В основе коктейля – белое или красное вино, мед и цитрусовые. Главное – не забудьте добавить еще лед.
Фудблогер Екатерина с ником kate.deliciouss на своей странице в Instagram поделилась классическим рецептом освежающей сангрии с вином, медом и цитрусовыми.
Ингредиенты:
- вино красное\белое – 0,7 л
- вода (лучше использовать газировку) – 0,7 л
- мед – 1-2 ст. л.
- апельсин –1 шт
- лимон – 1 шт
Способ приготовления:
1. Для начала нужно промыть и порезать кольцами лимон и апельсин.
2. Порезанные фрукты тщательно смешать с медом.
3. Далее к цитрусовым нужно налить вино и воду. Перемешать и оставить в таком виде на 2-3 часа в холодильнике.
4. Когда пройдет отведенное время, к напитку добавить лед и можно наслаждаться. Приятного аппетита!
Ранее OBOZREVATEL делился тремя рецептами освежающего коктейля Апероль с просекко, лимонным соком, яйцом и водкой, которые очень просто приготовить дома.