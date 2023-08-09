Сангрия – это освежающий испанский напиток, прекрасно утоляющий жажду в летнюю жару. Его просто приготовить в домашних условиях. В основе коктейля – белое или красное вино, мед и цитрусовые. Главное – не забудьте добавить еще лед.

Фудблогер Екатерина с ником kate.deliciouss на своей странице в Instagram поделилась классическим рецептом освежающей сангрии с вином, медом и цитрусовыми.

Ингредиенты:

вино красное\белое – 0,7 л

вода (лучше использовать газировку) – 0,7 л

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мед – 1-2 ст. л.

апельсин –1 шт

лимон – 1 шт

Способ приготовления:

1. Для начала нужно промыть и порезать кольцами лимон и апельсин.

2. Порезанные фрукты тщательно смешать с медом.

3. Далее к цитрусовым нужно налить вино и воду. Перемешать и оставить в таком виде на 2-3 часа в холодильнике.

4. Когда пройдет отведенное время, к напитку добавить лед и можно наслаждаться. Приятного аппетита!

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