Сашими-ролл с лососем без риса: шеф-повар ресторана Moon Rabbits поделился рецептом

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Сашими-ролл с лососем без риса

Если вы обожаете вкусные суши, но не любите рис – не проблема, ведь можно их приготовить не менее вкусно и без этого ингредиента. Стоит только выбрать хороший рецепт и продукты.

Шеф-повар ресторана Moon Rabbits Андрей Назаров поделился рецептом невероятно вкусного блюда – сашими-ролл с лососем без риса, которое вы с легкостью приготовите дома.

Как приготовить вкусный сашими-ролл с лососем без риса

Ингредиенты:

  • Лосось – 100 г

  • Креветки – 30 г

  • Икра тобико – 20 г

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  • Крем-творог – 30 г

  • Огурец – 15 г

  • Микс-салат – 15 г

  • Водоросли норы – 1 пластина

  • Авокадо – 60 г

Соус:

  • Рисовый уксус – 100 г

  • Фреш лимона – 10 г

  • Тростниковый сахар – 50 г

  • Соль – 5 г

  • Горчица – 40 г

  • Оливковое масло – 250 г

Способ приготовления:

  1. Приготовьте соус: смешайте рисовый уксус, лимонный фреш, сахар, соль, горчицу и оливковое масло, все хорошо взбейте миксером.

  2. Отварите креветки и замаринуйте в имбире.

  3. На специальный бамбуковый коврик положите лист норы, сверху тонкий кусок лосося, далее – крем-сырь и мелко нарезанный огурец, икру тобико, креветки и аккуратно заверните.

  4. Нарежьте тонко авокадо, выложите на ролл и прижмите с помощью коврика, чтобы придать форму.

  5. Порежьте и подавайте с лимонно-горчичным соусом, микс-салатом, имбирем и васаби.

Сашими-ролл с лососем без риса

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