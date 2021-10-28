Сашими-ролл с лососем без риса: шеф-повар ресторана Moon Rabbits поделился рецептом
Если вы обожаете вкусные суши, но не любите рис – не проблема, ведь можно их приготовить не менее вкусно и без этого ингредиента. Стоит только выбрать хороший рецепт и продукты.
Шеф-повар ресторана Moon Rabbits Андрей Назаров поделился рецептом невероятно вкусного блюда – сашими-ролл с лососем без риса, которое вы с легкостью приготовите дома.
Ингредиенты:
Лосось – 100 г
Креветки – 30 г
Икра тобико – 20 г
Крем-творог – 30 г
Огурец – 15 г
Микс-салат – 15 г
Водоросли норы – 1 пластина
Авокадо – 60 г
Соус:
Рисовый уксус – 100 г
Фреш лимона – 10 г
Тростниковый сахар – 50 г
Соль – 5 г
Горчица – 40 г
Оливковое масло – 250 г
Способ приготовления:
Приготовьте соус: смешайте рисовый уксус, лимонный фреш, сахар, соль, горчицу и оливковое масло, все хорошо взбейте миксером.
Отварите креветки и замаринуйте в имбире.
На специальный бамбуковый коврик положите лист норы, сверху тонкий кусок лосося, далее – крем-сырь и мелко нарезанный огурец, икру тобико, креветки и аккуратно заверните.
Нарежьте тонко авокадо, выложите на ролл и прижмите с помощью коврика, чтобы придать форму.
Порежьте и подавайте с лимонно-горчичным соусом, микс-салатом, имбирем и васаби.
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