Сашими-ролл с лососем без риса: шеф-повар ресторана Moon Rabbits поделился рецептом

Если вы обожаете вкусные суши, но не любите рис – не проблема, ведь можно их приготовить не менее вкусно и без этого ингредиента. Стоит только выбрать хороший рецепт и продукты.

Шеф-повар ресторана Moon Rabbits Андрей Назаров поделился рецептом невероятно вкусного блюда – сашими-ролл с лососем без риса, которое вы с легкостью приготовите дома.

Ингредиенты:

Лосось – 100 г

Креветки – 30 г

Икра тобико – 20 г

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Крем-творог – 30 г

Огурец – 15 г

Микс-салат – 15 г

Водоросли норы – 1 пластина

Авокадо – 60 г

Соус:

Рисовый уксус – 100 г

Фреш лимона – 10 г

Тростниковый сахар – 50 г

Соль – 5 г

Горчица – 40 г

Оливковое масло – 250 г

Способ приготовления:

Приготовьте соус: смешайте рисовый уксус, лимонный фреш, сахар, соль, горчицу и оливковое масло, все хорошо взбейте миксером. Отварите креветки и замаринуйте в имбире. На специальный бамбуковый коврик положите лист норы, сверху тонкий кусок лосося, далее – крем-сырь и мелко нарезанный огурец, икру тобико, креветки и аккуратно заверните. Нарежьте тонко авокадо, выложите на ролл и прижмите с помощью коврика, чтобы придать форму. Порежьте и подавайте с лимонно-горчичным соусом, микс-салатом, имбирем и васаби.

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