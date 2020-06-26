Съедобные цветы: какие именно можно использовать на кухне

Надоело подавать бесцветные скучные блюда? Съедобные цветы могут быть удачной идеей не только украсить обеденный стол, но и разнообразить домашнее меню.

Вы можете создавать ароматные и вкусные блюда со съедобными цветами. Тарелка, украшенная анютиными глазками, приобретает совершенно другой вид, цвет, запах и смысл. Но мы также можем украсить его настурциями. Или с бархатными лепестками роз. Съедобные цветы - это не только праздник для глаз, но и для вкуса, утверждает lifegate.it.

Теперь есть цветы могут показаться немного странными. Но каждый из нас ест некоторые из них, даже не задумываясь об этом. Например, брокколи, артишоки, цветная капуста - все это соцветия растений, которые мы любим. Приготовление пищи с цветами также может показаться новинкой, но на самом деле за этим стоит определенная история: китайцы используют их в течение тысяч лет, и есть свидетельства их использования римлянами. В Англии в викторианский период розы были привычным ингредиентом для самых разных блюд.

Сегодня мы являемся свидетелями прекрасного возрождения этой идеи. Но прежде чем отправиться в сад, чтобы собирать цветы, будьте осторожны! Некоторые цветы ядовиты, поэтому ознакомьтесь с нашим списком съедобных цветов, прежде чем посыпать свой салат лепестками!

Список съедобных цветов

Съедобны цветы тысячелистника обыкновенного, дикого чеснока, апельсина, базилика, огуречника, календулы, ромашки, жимолости, моркови, центаврии, хризантемы, одуванчика, георгина, зеленого лука, василька, гвоздики, жасмина, герани, подсолнечника, ириса, лаванды, сирени, магнолии, мальвы, маргаритки, мяты, мирта, настурции, мака, пассифлоры, персика, первоцвета, розы, розмарина, шалфея, бузины, горчицы, липы, клевера, тюльпана, анютиных глазок, тыквы, цуккини.

Первоцвет или примула

Первоцвет используется в салатах, супах, омлетах Getty

Уже из названия понятно, что это первый цветок, который появляется весной, на опушке леса, возле рек, на травянистых лугах. На кухне цветы, в основном, используются в салатах и супах, с мясом, омлетами, а также с корнями, корневищем и листьями. С цветами первоцвета готовят превосходное варенье, приправляют многочисленные десерты и винный уксус, чтобы использовать в качестве оригинальной приправы для сезонных салатов. Помимо того, что примула очень вкусная, она также богата полезными свойствами: корень и корневище содержат тритерпеновые сапонины, которые наделяют растение отхаркивающими и муколитическими свойствами. А также известны ценные анальгетические, противовоспалительные и противоревматические свойства первоцвета.

Желтые цветы содержат флавоноиды и каротин (провитамин А). Они выполняют антиоксидантную активность в организме.

Они также рекомендуются вместе с листьями в случае мигрени и головной боли, поскольку оказывают спазмолитическое и седативное действие. Классическим в некоторых итальянских деликатесах является комбинация салата и первоцвета. Этот салат едят вечером, что обеспечивает приятный и восстанавливающий сон.

Маргаритка обыкновенная (Bellis perennis)

Маргаритка используется, в основном, в салатах Getty

Этот маленький цветок собирают с марта по июнь, и при желании его также можно сушить в тени и хранить в стеклянных банках в течение нескольких месяцев. На кухне используется маргаритка более ранняя, в основном – в салатах. Цветы ее горькие на вкус, стимулируют диурез и потоотделение с помощью детоксифицирующего действия. Для улучшения их очищающих свойств идеальным является смешивание с другими дикими растениями, обладающих теми же качествами, например, одуванчик, крапива и цикорий.

Анютины глазки

Анютины глазки универсальны на кухне Getty

Анютины глазки - это съедобный цветок, который собирают рано утром. Они используются свежими или сушеными в темноте и хранятся вдали от света. Несмотря на интенсивный аромат, Анютины глазки универсальны на кухне. Помимо сезонных салатов, его цветы потрясающе вкусные в жареном или засахаренном виде, а также в качестве ингредиента для мороженого. Целебные свойства Анютиных глазок многочисленны: они являются средством против угрей, а также смягчающим, очищающим, мочегонным и противоотечным. Стимулирует потоотделение и регулирует кишечник. Хороши в качестве отхаркивающего и успокаивающего средства.

Рецепт цветочного ликера

Лепестки фиалки, красной розы, акации, апельсина, гвоздики, жасмина входят в состав цветочного ликера Getty

Ингредиенты

170 грамм фиалок

170 грамм лепестков красной розы

170 грамм лепестков акации

170 грамм апельсина

1870 г лепестков гвоздики

100 грамм жасмина

3 гвоздики

кожура органического лимона

ложка коричневого сахара

1 литр бренди

Приготовление цветочного ликера

После мытья и сушки лепестков поместите их в герметичную стеклянную банку с литром бренди. Оставьте банку на солнце на месяц, периодически встряхивая ее, затем отфильтруйте жидкость через марлю или кофейный фильтр. По желанию, добавьте сахар или ... бренди. Этот ликер превосходен в качестве диджестива в конце еды или подан в чашке с мороженым.

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