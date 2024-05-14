Сэндвич – это очень простое в приготовлении и вкусное блюдо, идеально подходящее для питательного обеда.

Фудблогер с ником kathycoooks и Instagram предложила рецепт приготовления сэндвича с курицей и карамелизированным луком. Она также рассказала, как приготовить идеальный сырный соус, который отлично подойдет к этому блюду.

Видео дня

Ингредиенты

Филе бедра – 200 гр

Авокадо – 1/3 шт

Лук – 1 шт

Чиабата – 1 шт

Тостовый сыр – 2 шт

Специи по вкусу

Pepsi – 150 мл

Ингредиенты для сырного соуса

Сыр Чеддер – 130 гр

Сливочное масло – 20 гр

Мука – 1 ст.л.

Сливки – 120 мл

Копченая паприка

Сушеный чеснок

Способ приготовления

1.Курицу нарезаем полосками и обжариваем на растительном масле до готовности, добавив любимые специи.

2. Авокадо нарезаем слайсами.

3. Чиабату поджариваем на гриле.

4. Лук нарезаем перьями и отправляем на сковороду. Добавляем соль и специи и жарим до золотистости.

5. Добавляем Pepsi и ждем, пока жидкость полностью испарится, а лук станет карамельного цвета с приятным сладким вкусом.

6. Готовим соус. Растапливаем сливочное масло, добавляем муку и хорошо перемешиваем.

7. Вливаем сливки, добавляем специи.

8. Сыр натираем на терке и добавляем в соус, доводим до однородности.

9. Собираем сэндвич: на половинку чиабаты выкладываем сырный соус. Далее курица и слайсы тостового сыра. Сверху карамелизированный лук и авокадо. Накрываем другой половинкой хлеба.

10. Отправляем предварительно разогретую духовку до 180 градусов на 3-4 минуты, чтобы сыр расплавился.

На OBOZ.UA есть и другие рецепт сэндвича: