Седвич с курицей и карамелизированным луком: как вкусно и оригинально накормить семью

Эрика Ильина
FoodOboz
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Седвич с курицей и карамелизированным луком: как вкусно и оригинально накормить семью

Сэндвич – это очень простое в приготовлении и вкусное блюдо, идеально подходящее для питательного обеда.

Фудблогер с ником kathycoooks и Instagram предложила рецепт приготовления сэндвича с курицей и карамелизированным луком. Она также рассказала, как приготовить идеальный сырный соус, который отлично подойдет к этому блюду.

Седвич с курицей и карамелизированным луком: как вкусно и оригинально накормить семью
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Ингредиенты

  • Филе бедра – 200 гр
  • Авокадо – 1/3 шт
  • Лук – 1 шт
  • Чиабата – 1 шт
  • Тостовый сыр – 2 шт
  • Специи по вкусу
  • Pepsi – 150 мл

Ингредиенты для сырного соуса

  • Сыр Чеддер – 130 гр
  • Сливочное масло – 20 гр
  • Мука – 1 ст.л.
  • Сливки – 120 мл
  • Копченая паприка
  • Сушеный чеснок

Способ приготовления

1.Курицу нарезаем полосками и обжариваем на растительном масле до готовности, добавив любимые специи.

2. Авокадо нарезаем слайсами.

3. Чиабату поджариваем на гриле.

Седвич с курицей и карамелизированным луком: как вкусно и оригинально накормить семью

4. Лук нарезаем перьями и отправляем на сковороду. Добавляем соль и специи и жарим до золотистости.

5. Добавляем Pepsi и ждем, пока жидкость полностью испарится, а лук станет карамельного цвета с приятным сладким вкусом.

Седвич с курицей и карамелизированным луком: как вкусно и оригинально накормить семью

6. Готовим соус. Растапливаем сливочное масло, добавляем муку и хорошо перемешиваем.

7. Вливаем сливки, добавляем специи.

8. Сыр натираем на терке и добавляем в соус, доводим до однородности.

9. Собираем сэндвич: на половинку чиабаты выкладываем сырный соус. Далее курица и слайсы тостового сыра. Сверху карамелизированный лук и авокадо. Накрываем другой половинкой хлеба.

Седвич с курицей и карамелизированным луком: как вкусно и оригинально накормить семью

10. Отправляем предварительно разогретую духовку до 180 градусов на 3-4 минуты, чтобы сыр расплавился.

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