Седвич с курицей и карамелизированным луком: как вкусно и оригинально накормить семью
Сэндвич – это очень простое в приготовлении и вкусное блюдо, идеально подходящее для питательного обеда.
Фудблогер с ником kathycoooks и Instagram предложила рецепт приготовления сэндвича с курицей и карамелизированным луком. Она также рассказала, как приготовить идеальный сырный соус, который отлично подойдет к этому блюду.
Ингредиенты
- Филе бедра – 200 гр
- Авокадо – 1/3 шт
- Лук – 1 шт
- Чиабата – 1 шт
- Тостовый сыр – 2 шт
- Специи по вкусу
- Pepsi – 150 мл
Ингредиенты для сырного соуса
- Сыр Чеддер – 130 гр
- Сливочное масло – 20 гр
- Мука – 1 ст.л.
- Сливки – 120 мл
- Копченая паприка
- Сушеный чеснок
Способ приготовления
1.Курицу нарезаем полосками и обжариваем на растительном масле до готовности, добавив любимые специи.
2. Авокадо нарезаем слайсами.
3. Чиабату поджариваем на гриле.
4. Лук нарезаем перьями и отправляем на сковороду. Добавляем соль и специи и жарим до золотистости.
5. Добавляем Pepsi и ждем, пока жидкость полностью испарится, а лук станет карамельного цвета с приятным сладким вкусом.
6. Готовим соус. Растапливаем сливочное масло, добавляем муку и хорошо перемешиваем.
7. Вливаем сливки, добавляем специи.
8. Сыр натираем на терке и добавляем в соус, доводим до однородности.
9. Собираем сэндвич: на половинку чиабаты выкладываем сырный соус. Далее курица и слайсы тостового сыра. Сверху карамелизированный лук и авокадо. Накрываем другой половинкой хлеба.
10. Отправляем предварительно разогретую духовку до 180 градусов на 3-4 минуты, чтобы сыр расплавился.
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