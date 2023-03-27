Сефардский цитрусовый пирог: как приготовить вкусный десерт к чаю
Домашние пироги – идеальное безопасное угощение к чаю. Готовить их можно из разного теста и с разными начинками. Очень вкусно будет с цедрой и цитрусовыми, они придадут выпечке очень приятный вкус и аромат.
Кулинар Стефания поделилась в Instagram рецептом вкусного мандаринового пирога, который будет идеальным угощением к чаю.
Ингредиенты:
- мандарины – 400 г
- яйца – 6 шт.
- цедра 1/4 лимона
- миндальная мука – 200 г
- разрыхлитель – 2 ч. л.
- соль – щепотка
- сахар – 170-200 г
Способ приготовления:
1. Мандарины сложите в банку, залейте холодной водой и варите 2 часа. При необходимости долейте воду, после этого слейте, мандарины охладите, разрежьте, удалите косточки, если есть, и взбейте в блендере до однородного пюре.
2. Духовку разогрейте до 175 С.
3. В миске взбейте яйца, соль, сахар и мандариновое пюре, добавьте миндальную муку и разрыхлитель, перемешайте до однородности.
4. Форму застелите пергаментом, вылейте тесто и выпекайте до готовности.
Охладите пирог, после достаньте из формы и подавайте!
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