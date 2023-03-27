Сефардский цитрусовый пирог: как приготовить вкусный десерт к чаю

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
1,1 т.
Пирог к чаю

Домашние пироги – идеальное безопасное угощение к чаю. Готовить их можно из разного теста и с разными начинками. Очень вкусно будет с цедрой и цитрусовыми, они придадут выпечке очень приятный вкус и аромат. 

Вкусная запеканка с цитрусовыми

Кулинар Стефания поделилась в Instagram рецептом вкусного мандаринового пирога, который будет идеальным угощением к чаю. 

Рецепт пирога
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Ингредиенты:

  • мандарины – 400 г
  • яйца – 6 шт.
  • цедра 1/4 лимона
  • миндальная мука – 200 г
  • разрыхлитель – 2 ч. л. 
  • соль – щепотка
  • сахар – 170-200 г

Способ приготовления:

1. Мандарины сложите в банку, залейте холодной водой и варите 2 часа. При необходимости долейте воду, после этого слейте, мандарины охладите, разрежьте, удалите косточки, если есть, и взбейте в блендере до однородного пюре.

Мандарины для пюре 

2. Духовку разогрейте до 175 С. 

3. В миске взбейте яйца, соль, сахар и мандариновое пюре, добавьте миндальную муку и разрыхлитель, перемешайте до однородности.

Тесто для десерта

4. Форму застелите пергаментом, вылейте тесто и выпекайте до готовности. 

Готовое тесто

Охладите пирог, после достаньте из формы и подавайте!

Готовый пирог

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