Домашние пироги – идеальное безопасное угощение к чаю. Готовить их можно из разного теста и с разными начинками. Очень вкусно будет с цедрой и цитрусовыми, они придадут выпечке очень приятный вкус и аромат.

Кулинар Стефания поделилась в Instagram рецептом вкусного мандаринового пирога, который будет идеальным угощением к чаю.

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Ингредиенты:

мандарины – 400 г

яйца – 6 шт.

цедра 1/4 лимона

миндальная мука – 200 г

разрыхлитель – 2 ч. л.

соль – щепотка

сахар – 170-200 г

Способ приготовления:

1. Мандарины сложите в банку, залейте холодной водой и варите 2 часа. При необходимости долейте воду, после этого слейте, мандарины охладите, разрежьте, удалите косточки, если есть, и взбейте в блендере до однородного пюре.

2. Духовку разогрейте до 175 С.

3. В миске взбейте яйца, соль, сахар и мандариновое пюре, добавьте миндальную муку и разрыхлитель, перемешайте до однородности.

4. Форму застелите пергаментом, вылейте тесто и выпекайте до готовности.

Охладите пирог, после достаньте из формы и подавайте!

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