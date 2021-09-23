Секрет полезной тыквенной каши для завтрака, которую будут есть даже дети
Тыква – безусловно самый полезный осенний овощ, в котором много полезных витаминов и микроэлементов, которые необходимы организму, особенно – в осенний период. К тому же готовится он очень просто: можно запекать в духовке о специями, добавлять в теплые салаты, пироги, даже делать смузи и варить каши на основе тыквы.
Сегодня редакция FoodOboz делится с вами секретами приготовления не всегда любимой детьми тыквенной каши и рецептом, благодаря которому они ее будут есть.
Если ребенок не хочет есть полезную тыквенную кашу и не только, к ним всегда можно добавить секретные ингредиенты, которые помогут скрыть например, запах тыквы, которую не любят дети. Это могут быть: корица, мед, цедра цитрусовых, а также – изюм, мед, орехи.
Ингредиенты:
Молоко – 150 мл
Тыква – 220 г
Вода – 50 мл
Рис – 50
Цедра апельсина – 1/2 ч. л.
Корица – щепотка
Мускатный тертый орех – щепотка
Сливочное масло – 20
Изюм – 50 г
Орехи – горсть
Сахар можно мед – 1 ст. л.
Соль – по вкусу
Способ приготовления:
Тыкву помойте, срежьте грубую кожуру и нарежьте ее мелким кубиком.
Поместите ее в сотейник, залейте водой, накройте крышкой и доведите до кипения, после варите еще 10 минут.
Когда тыква станет мягкой – добавьте молоко, снова доведите до кипения, всыпьте сахар или мед, соль, приятности и перемешайте.
После того, как молоко закипит – всыпьте рис, но не перемешивайте его, накройте крышкой сотейник и так томите на слабом огне около 30-40 минут.
По истечению времени – добавьте сливочное масло, перемешайте кашу, насыпьте в тарелку и добавьте заранее замоченный изюм, орехи и цедру лимона.
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