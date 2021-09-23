Секрет полезной тыквенной каши для завтрака, которую будут есть даже дети

Тыква – безусловно самый полезный осенний овощ, в котором много полезных витаминов и микроэлементов, которые необходимы организму, особенно – в осенний период. К тому же готовится он очень просто: можно запекать в духовке о специями, добавлять в теплые салаты, пироги, даже делать смузи и варить каши на основе тыквы.

Сегодня редакция FoodOboz делится с вами секретами приготовления не всегда любимой детьми тыквенной каши и рецептом, благодаря которому они ее будут есть.

Если ребенок не хочет есть полезную тыквенную кашу и не только, к ним всегда можно добавить секретные ингредиенты, которые помогут скрыть например, запах тыквы, которую не любят дети. Это могут быть: корица, мед, цедра цитрусовых, а также – изюм, мед, орехи.

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Ингредиенты:

Молоко – 150 мл

Тыква – 220 г

Вода – 50 мл

Рис – 50

Цедра апельсина – 1/2 ч. л.

Корица – щепотка

Мускатный тертый орех – щепотка

Сливочное масло – 20

Изюм – 50 г

Орехи – горсть

Сахар можно мед – 1 ст. л.

Соль – по вкусу

Способ приготовления:

Тыкву помойте, срежьте грубую кожуру и нарежьте ее мелким кубиком. Поместите ее в сотейник, залейте водой, накройте крышкой и доведите до кипения, после варите еще 10 минут. Когда тыква станет мягкой – добавьте молоко, снова доведите до кипения, всыпьте сахар или мед, соль, приятности и перемешайте. После того, как молоко закипит – всыпьте рис, но не перемешивайте его, накройте крышкой сотейник и так томите на слабом огне около 30-40 минут. По истечению времени – добавьте сливочное масло, перемешайте кашу, насыпьте в тарелку и добавьте заранее замоченный изюм, орехи и цедру лимона.

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