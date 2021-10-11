15 кухонных секретов, которые сделают ваши блюда вкуснее

Шеф-повары редко делятся своими секретами, открывая их только своим лучшим ученикам. Однако некоторые их тайны все же становятся доступны общественности. Многим из этих хитростей могут научить только в кулинарных школах и они удивят даже опытных любителей готовки.

Использование этих секретов профессионалов мирового уровня, поможет вам почувствовать себя легендарным Гордоном Рамзи на своей кухне. Об этом сообщает издание Bring Side.

1. Идеальный стейк

Первое правило идеального блюда – достав мясо из холодильника оставьте его на пару часов "прогреться". Тогда прожарка выйдет равномерной и у вас должен получиться безупречный стейк. Важно подчеркнуть, чтобы получить хрустящую корочку, промокните мясо бумажным полотенцем

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2. Самое сочное мясо

Пересушить куриное мясо или нежирную свинину довольно легко. Европейские шеф-повары нашли простой выход – вымачивание мяса в рассоле. Готовится он очень быстро: на 1 литр воды понадобится ¼ стакана соли, по желанию можно добавить полстакана сахара. Когда рассол будет готов, необходимо залить им мясо, чтобы оно полностью в него погрузилось, и поставить его в холодильник.

Время просоливания рассчитать довольно просто – 1 час на 1 кг веса мяса. Важно уточнить, что не стоит оставлять его в холодильнике более чем на 8 часов и вынимать ранее чем через полчаса. Если вы готовите куриные бедрышки, время просаливания рассчитывайте взяв за основу средний вес одного кусочка. Не забудьте очистить мясо от остатков соли перед приготовлением.

3. Ароматные специи

Чтобы блюдо напиталось вкусом и запахом пряности, например черного перца или тмина, нужно сначала прогреть ее на сухой сковородке, а затем растолочь. Лучше всего использовать для этого каменную ступу. Размолов горошек черного перца на порошок и добавив в блюдо вы сразу же ощутите разницу в палитре вкусов.

4. Воздушная выпечка

Для приготовления идеального теста профессиональные повара советуют выполнять всего одно условие: оставить яйца и масло на ночь при комнатной температуре.

5. Рыба с хрустящей корочкой

Для получения хрустящей корочки на филе белой рыбы, которую вы отправите на гриль, сначала смажьте ее майонезом. Это можно легко сделать с помощью кулинарной кисти. Остается посолить рыбу и отправить ее на гриль или мангал. Следует отметить, что лучше использовать минимальное количество специй, в идеале оставив только соль, а после сбрызнуть рыбу лимонным соком.

6. Стейк без масла

А вот еще секрет приготовления вкусного стейка от одного из самых известных поваров мира Алена Дюкасса. При жарке на сковородке он кладет м'ясо именно той стороной, где находится прослойка жира. Это не только сделает блюдо вкуснее, но и позволит обойтись без использования другого кулинарного жира.

7. Нежное картофельное пюре

Сваренный картофель перед приготовлением пюре необходимо тщательно просушить. Для этого клубни положите на сухую горячую сковородку. Необходимо, чтобы вся лишняя вода испарилась, но важно следить, чтобы картофель не начал прожариваться. Этот нехитрый способ позволит приготовиться невероятно нежное картофельное пюре.

8. Изысканный суп-пюре

Обжарив овощи на сковороде, смазанной растительным маслом, а только потом добавив бульон или воду, позволит приготовить более насыщенный и ароматный суп-пюре. Этот способ подойдет и для овощных рагу.

9. Самые вкусные блинчики

Две столовые ложки сметаны в тесте для блинов, независимо от рецепта, сделают ваше блюдо значительно вкуснее и нежнее. Кроме того, блинчики не будут ломаться при заворачивании начинки.

10. Сахар не для сладости

Каждый кулинар знает, что сахар может быть незаменимой приправой на кухне. Добавив щепотку в блюдо с томатами или томатной пастой, она уберет их кислотность и сделает вкус блюда насыщеннее.

11. Идеальная глазунья

Для приготовления безупречной глазуньи необходимо три важных составляющих: толстостенная сковорода, сливочное масло и минимальная температура. На немного разогретую сковородку положите пол чайной ложечки сливочного масла. Только потом разбейте на сковороду яйцо и готовьте около 5 минут. Немного подсолив блюдо можно подавать к столу.

12. "Стеклянный" бульон

Шеф-повары для приготовления прозрачного бульона используют суповую курицу. Ее необходимо не менее 3 часов варить на медленном огне без крышки. Важно не допустить закипания и снимать даже малейшую пенку. Только через 1,5 часа варки в кастрюлю можно добавить лук, морковь и корень сельдерея.

Еще один секрет насыщенного бульона из баранины или говядины. Овощи необходимо сначала "обуглить". Для этого просто разрежьте их на две половинки и положите на сухую сковородку. Когда на них образуется черная корочка их можно отправлять в бульон. Это придаст блюду не только насыщенный вкус но и цвет.

13. Хрустящая корочка

При выпечке домашнего хлеба довольно тяжело добиться аппетитной корочки. У многих она остается слишком бледной или же стает очень твердой. У кулинаров есть прием на этот случай – в духовку просто нужно поставить емкость с водой. Благодаря пару корочка выйдет не только красивой но и хрустящей.

14. Жарьте лук правильно

При готовке лука, прежде всего поставьте сковороду на средний огонь. Когда она прогреется, добавьте растительного и сливочного масла. А вот нарезанный лук положите присыпав его щепоткой соли. Это не только избавит кухню от неприятного запаха, но и карамелизирует лук, что придаст ему сладковатого аромата и ускорит обжарку.

15. Не бойтесь чеснока

Если вы любите чеснок, но боитесь неприятного запаха изо рта, этот лайфхак для вас. Достаточно будет смазать им тарелку, что поможет избежать неприятного запаха, но все же передаст блюду аромат чеснока.

И один из главных секретов кулинаров – откажитесь от антипригарных сковород. На таком покрытии невероятно трудно прожарить блюдо до хрустящей корочки. Однако такие сковороды можно использовать при готовке омлета, блинов или яичницы. А вот при обжаривании мяса, рыбы или картошки до хрустящей корочки лучше отказаться от антипригарного покрытия – вы сразу же почувствуете разницу.

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