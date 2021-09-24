Секретные ингредиенты в солянке: хитрости и рецепт приготовления

Татьяна Козюк
Татьяна Козюк
FoodOboz
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Секретные ингредиенты в солянке: хитрости и рецепт приготовления

Часто бывает так, что после застолья остается много нарезок, которые жалко выбросить, а что сделать и где им найти применение – так и не придумали. В таком случае, на помощь приходит солянка – вкусный, наваристый и к тому же очень популярный суп. Известен он, пожалуй, всем, а вот приготовить удавалось далеко не каждому.

Редакция FoodOboz поделится рецептом и расскажет, без каких ингредиентов солянка не удастся.

Обязательные ингредиенты солянки

Основа. Это особый обязательный компонент, приготовленный на основе огурцов, лука и томатной пасты, которые тушат в бульоне. А если есть возможность потомить эту смесь в духовке – будет вообще идеально.

Мясо. Ну куда же без него? Причем солянка в этом плане совсем не прихотлива. Потому что для ее приготовления подойдут различные виды мяса, колбаса, птица и сосиски.

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Соленые огурцы. А без этого ингредиента солянка скорее будет похожа на обычный мясной бульон. Считается, что лучше использовать огурцы прямо из бочки и в таком случае солить суп уже не стоит.

Лимон. Это своеобразная "вишенка" на торте. Лимон кладут в тарелку уже после окончания приготовления солянки. Яркий аромат и кисловатые нотки гарантированы.

Солянка

Солянка классическая

Ингредиенты:

  • Вода – 3,5 л

  • Говядина – 500 г

  • Картофель – 400 г

  • Копченая колбаса – 200 г

  • Вареная колбаса – 200 г

  • Соленые огурцы – 4 шт

  • Лук – 2 шт

  • Морковь – 2 шт

  • Томатная паста – 2 ст. л

  • Масло – 2 ст. л

  • Лавровый лист – 2 шт

  • Перец, соль – по вкусу

  • Оливки, лимон – для подачи

Способ приготовления:

  1. Мясо помыть. Лук почистить. Отправить варить в кастрюлю примерно на 1 час.

  2. Порезать мясо небольшими кусками.

  3. Картофель порезать средними кубиками, морковь натереть на терке. Огурцы, колбасу порезать такими же ломтиками, как и мясо.

  4. Отправить варить картофель до готовности.

  5. В разогретую сковороду выложить морковь, огурцы, колбасу. Жарить примерно 5-7 минут.

  6. Добавить томатную пасту и жарить еще 2 минуты. Зажарку добавить в кастрюлю с картофелем.

  7. Посолить и поперчить.

  8. Подавать с оливками и лимоном.

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