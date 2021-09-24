Секретные ингредиенты в солянке: хитрости и рецепт приготовления
Часто бывает так, что после застолья остается много нарезок, которые жалко выбросить, а что сделать и где им найти применение – так и не придумали. В таком случае, на помощь приходит солянка – вкусный, наваристый и к тому же очень популярный суп. Известен он, пожалуй, всем, а вот приготовить удавалось далеко не каждому.
Редакция FoodOboz поделится рецептом и расскажет, без каких ингредиентов солянка не удастся.
Обязательные ингредиенты солянки
Основа. Это особый обязательный компонент, приготовленный на основе огурцов, лука и томатной пасты, которые тушат в бульоне. А если есть возможность потомить эту смесь в духовке – будет вообще идеально.
Мясо. Ну куда же без него? Причем солянка в этом плане совсем не прихотлива. Потому что для ее приготовления подойдут различные виды мяса, колбаса, птица и сосиски.
Соленые огурцы. А без этого ингредиента солянка скорее будет похожа на обычный мясной бульон. Считается, что лучше использовать огурцы прямо из бочки и в таком случае солить суп уже не стоит.
Лимон. Это своеобразная "вишенка" на торте. Лимон кладут в тарелку уже после окончания приготовления солянки. Яркий аромат и кисловатые нотки гарантированы.
Солянка классическая
Ингредиенты:
Вода – 3,5 л
Говядина – 500 г
Картофель – 400 г
Копченая колбаса – 200 г
Вареная колбаса – 200 г
Соленые огурцы – 4 шт
Лук – 2 шт
Морковь – 2 шт
Томатная паста – 2 ст. л
Масло – 2 ст. л
Лавровый лист – 2 шт
Перец, соль – по вкусу
Оливки, лимон – для подачи
Способ приготовления:
Мясо помыть. Лук почистить. Отправить варить в кастрюлю примерно на 1 час.
Порезать мясо небольшими кусками.
Картофель порезать средними кубиками, морковь натереть на терке. Огурцы, колбасу порезать такими же ломтиками, как и мясо.
Отправить варить картофель до готовности.
В разогретую сковороду выложить морковь, огурцы, колбасу. Жарить примерно 5-7 минут.
Добавить томатную пасту и жарить еще 2 минуты. Зажарку добавить в кастрюлю с картофелем.
Посолить и поперчить.
Подавать с оливками и лимоном.
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