Секретный ингредиент для знаменитых Mac and Cheese: как приготовить за 30 минут

Известный кулинарный блогер Али Мартин (Ali Martin) раскрыла на своей странице в Instagram главный секрет вкусных макарон с сыром, который не требует много времени. По словам эксперта, сделать вкус блюда Mac and Cheese "необычайным" поможет тыква баттернат.

Рецепт, по которому готовила Мартин опубликован в Gimmesomeoven. Во вступлении к нему сказано, что сочетание тыквы с сырным соусом может покорить сердце даже тех, кто наотрез отказывается от овощных блюд и не мыслит своего обеда без мяса.

Важная деталь – тыкву проваривают и добавляют в соус в виде пюре. При этом использовать муку для загустения соуса уже не нужно.

"Если вы хотите сделать блюдо по-своему, попробуйте добавить в соус кусочки хрустящего бекона или карамелизированного лука. Также можно добавить тимьян и смесь хлебных крошек. И не стесняйтесь играть с сочетанием сыров, используя свои любимые", – подбодрила автор рецепта Али Мартин.

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Говоря о способе приготовления тыквы баттернат, перед тем, как сделать из нее пюре, фудблогер рекомендовала варить его в молоке.

"Такой способ придает овощу сливочную нотку, которая полностью преображает его. Приготовленный за 30 минут, этот новый вариант макарон с сыром может стать основным блюдом вашего повседневного меню", – подытожила эксперт.

Рецепт соуса с тыквой:

Ингредиенты

450 г тыквы баттернат, нарезанной кубиками

350 мл молока

соль и перец

1 зубчик чеснока, рубленый

Мускатный орех

450 г макарон или мелких макаронных ракушек

100 г чеддера, натертого на терке

50 г пармезана или грана падано, натертого на терке

50 г маскарпоне (по желанию)

Для панировочных сухарей (по желанию):

100 г панировочных сухарей

2 ст. л. сливочного масла

Способ приготовления

1. Поместите порезанную тыкву, молоко и 150 мл воды в кастрюлю и доведите до кипения. Добавьте чеснок, мускатный орех, соль и перец.

2. Через 15-20 минут проткните тыкву ножом. Если нет сопротивления, выключите огонь и оставьте немного остыть, пока вы готовите пасту в соответствии с инструкциями на упаковке.

3. Слейте макароны, сохранив 1 чашку воды, в которой варились макароны.

4. С помощью блендера пюрируйте тыкву в жидкости, в которой она варилась. Добавьте пасту и сыры, помешивая, пока сыры не расплавятся и соус не станет однородным. Попробуйте на вкус, при необходимости добавьте больше приправ. Если соус слишком густой, добавьте немного воды, в которой варились макароны, чтобы разбавить его.

5. Растопите сливочное масло в небольшой сковороде и обжарьте панировочные сухари в пенящемся масле до золотистого цвета и хрустящей корочки. Посыпать сверху на макароны с сыром непосредственно перед подачей.

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