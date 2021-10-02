Секреты вкусной выпечки: правила и советы от Евгения Клопотенко

Каждая хозяйка довольно часто сталкивается с выпечкой. Ведь, что способно порадовать вкусовые рецепторы еще лучше, как не пухлые булочки, ароматные пироги и нежные торты ? Впрочем, бывает так, что бисквит "падает", а печенье становится похожим на камень. И в полном непонимании что случилось женщины начинают упрекать себя за неумелость. Проблема достаточно актуальная, но решить ее не так уж и сложно.

Редакция FoodOboz расскажет главные секреты вкусной выпечки от Евгения Клопотенко, которая всегда получается.

Точность – наше все. Придерживаться пропорций и рекомендаций по замесу продуктов является весьма важным этапом. И то, что называют "на глаз" совсем не пройдет. Потому что даже лишние 20 г способны все испортить, а перебрав с мукой, выпечка получится сухой и твердой. А нам же такое не нужно?

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Температура масла имеет значения. Поэтому, если в рецепте указано, что масло должно быть комнатной температуры – значит его нужно заранее вынуть из холодильника и охладить. А еще ни в коем случае не стоит разогревать его в микроволновке – выпечка в конечном итоге будет жирной и тяжелой. Исключением, разве что, есть брауни.

НЕТ – открыванию духовки во время выпечки. Этим, кстати, большинство пренебрегают. Выпечка любит находиться в одной и той же температуре. А если постоянно открывать дверцу, то можно нарушить температурный баланс. Как следствие – выпечка или не поднимется, или просто упадет.

Немного тайн

Для того, чтобы булочки и печенье были пухлыми – добавьте в муку немного крахмала.

Перед замесом теста муку обязательно нужно просеять. Так выпечка не будет "забитой".

Так же, помещение, где замешивают тесто, должно быть защищенным от сквозняков.

Месить тесто стоит исключительно сухими руками.

Старайтесь не перебрать с сахаром, чтобы выпечка не пригорела или не стала быстро румяной.

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