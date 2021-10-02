Секреты вкусной выпечки: правила и советы от Евгения Клопотенко

Татьяна Козюк
Татьяна Козюк
FoodOboz
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Секреты вкусной выпечки: правила и советы от Евгения Клопотенко

Каждая хозяйка довольно часто сталкивается с выпечкой. Ведь, что способно порадовать вкусовые рецепторы еще лучше, как не пухлые булочки, ароматные пироги и нежные торты ? Впрочем, бывает так, что бисквит "падает", а печенье становится похожим на камень. И в полном непонимании что случилось женщины начинают упрекать себя за неумелость. Проблема достаточно актуальная, но решить ее не так уж и сложно.

Редакция FoodOboz расскажет главные секреты вкусной выпечки от Евгения Клопотенко, которая всегда получается.

Ингредиенты

Точность – наше все. Придерживаться пропорций и рекомендаций по замесу продуктов является весьма важным этапом. И то, что называют "на глаз" совсем не пройдет. Потому что даже лишние 20 г способны все испортить, а перебрав с мукой, выпечка получится сухой и твердой. А нам же такое не нужно?

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Температура масла имеет значения. Поэтому, если в рецепте указано, что масло должно быть комнатной температуры – значит его нужно заранее вынуть из холодильника и охладить. А еще ни в коем случае не стоит разогревать его в микроволновке – выпечка в конечном итоге будет жирной и тяжелой. Исключением, разве что, есть брауни.

НЕТ – открыванию духовки во время выпечки. Этим, кстати, большинство пренебрегают. Выпечка любит находиться в одной и той же температуре. А если постоянно открывать дверцу, то можно нарушить температурный баланс. Как следствие – выпечка или не поднимется, или просто упадет.

Во время выпекания запрещено открывать духовку

Немного тайн

  • Для того, чтобы булочки и печенье были пухлыми – добавьте в муку немного крахмала.

  • Перед замесом теста муку обязательно нужно просеять. Так выпечка не будет "забитой".

  • Так же, помещение, где замешивают тесто, должно быть защищенным от сквозняков.

  • Месить тесто стоит исключительно сухими руками.

  • Старайтесь не перебрать с сахаром, чтобы выпечка не пригорела или не стала быстро румяной.

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