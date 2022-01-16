Семь причин усталости после еды и как вернуть энергию: советы нутрициолога

Обычно прием пищи наполняет нас энергией и силами, однако бывает наоборот и этому явлению есть несколько объяснений, которые не столь страшны. Однако, в некоторых случаях все же следует обратиться к врачу.

Как объяснила нутрициолог из Национального почечного фонда в Иллинойсе Мелисса Прист в интервью американскому журналу Prevention, в легком дискомфорте после обеда или ужина нет ничего странного. А самой распространенной причиной такого состояния может быть переедание.

"Это работает примерно так: еда входит и начинает перемещаться по конвейерной ленте. Различные машины работают, чтобы расщепить пищу, упаковывают ее для определенных целей и доставляют в места, которые помогают организму продолжать свою работу. Очевидно, это требует много энергии, что может утомить кого-то", – объяснила Прист.

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Также она обратила внимание на то, что в процессе пищеварения задействован гормон – инсулин, вырабатываемый поджелудочной железой. Он контролирует уровень сахара в крови и оказывает большое влияние на уровень энергии после еды. Когда человек ест, уровень инсулина резко повышается.

"Когда эта работа сделана, уровень инсулина снижается, что может вызывать у людей чувство усталости. Это нормальный процесс, и сонливость не должна длиться долго ", – сказала она.

Чтобы справится с усталостью после еды или снизить частоту ее проявления, нутрициолог предложила включать в каждый прием пищи смесь сложных углеводов, полезных жиров и нежирного белка, а также выбирать продукты с низким содержанием насыщенных жиров, высоким содержанием клетчатки и минимальной обработкой.

"Еще нужно ежедневное движение, сон по крайней мере семь часов каждую ночь и поддержание водного баланса", – посоветовала специалист.

Также она выделила семь наиболее распространенных причин, по которым процесс приема пищи может сопровождаться чувством усталости.

Алкоголь во время еды

По словам эксперта, бокал вина может вызвать сонливость после еды. Это объясняется тем, что алкоголь подавляет центральную нервную систему, заставляя человека чувствовать сонливость. Специалисты рекомендуют употреблять не более одного напитка в день для женщин, и не более двух для мужчин.

Еда была богата жирами и углеводами

Продукты богатые жирами и углеводами достаточно вкусны, но часто могут заставить человека чувствовать себя вялым. При этом провокатором такого состояния может быть гормон холецистокинин (ХЦК), который выделяется из тонкой кишки.

"Когда вы едите продукты, которые, как известно, усиливают воспаление, например красное мясо или сладости, ваше тело может выделять цитокины (агенты, которые помогают иммунным клеткам общаться друг с другом), а их высокий уровень провоцирует сонливость после еды", – рассказала Перст.

Ваша еда насыщена триптофаном

"Когда продукты, богатые триптофаном (протеиногенной аминокислотой, которая входит в состав белков всех известных живых организмов), съедаются в большом количестве, вы можете почувствовать усталость через несколько часов после еды. А он содержится в индейке, курице, молоке, хлебе, шоколаде, консервированном тунце, сыре чеддер, арахисе, овсе и многом другом", – сказала Перст.

Вы слишком много съели

Иногда чувство усталости после еды больше связано с тем, сколько человек съел, а не с тем, что именно он съел. И тут все просто – чем больше еды попадает в организм, тем больше энергии необходимо, чтобы справится с ней.

"Чем больше еды, тем больше энергии требуется телу, чтобы ее расщепить", – сказала нутрициолог.

Вы можете иметь пищевую непереносимость

Пищевая непереносимость или даже полномасштабная пищевая аллергия часто связаны с неприятными желудочно-кишечными симптомами, такими как спазмы желудка или диарея. Но иногда такая непереносимость может быть скрытой.

"Например, независимо от того, страдаете ли вы чувствительностью к глютену или глютеновой болезнью, вы можете чувствовать усталость после употребления продуктов, содержащих глютен, потому что это может вызвать аллергическую реакцию", – сказала Перст.

Вы слишком зависимы от кофеина

"Утренняя чашка кофе придаст бодрости, но ненадолго. Стимулирующие эффекты кофеина обычно имеют период полураспада (время, необходимое организму для выведения половины кофеина) от трех до пяти часов после того, как вы его выпили", – продолжила нутрициолог.

Она добавила, что процесс выведения кофеина из организма также может вызывать сонливость.

Вы можете быть больны

"Кто-то может чувствовать усталость, если у него есть проблема, которая может препятствовать усвоению питательных веществ из пищи, например анемия", – предположила Перст.

Также она рекомендовала обратить внимание на возможный гормональный дисбаланс, чувствительность к инсулину или идиопатический постпрандиальный синдром (IPS – низкий уровень сахара в крови). Его симптомы гипогликемии включают чувство усталости, дрожь, потливость, учащенное сердцебиение, головокружение или даже панические атаки.

Специалист подчеркнула, что существует много других причин, по которым человек может чувствовать усталость. Поэтому она отметила, что при многократном ощущении бессилия после еды – следует обратиться к врачу, чтобы пройти полную проверку на предмет скрытых заболеваний.

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