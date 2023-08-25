Сэндвич и яичница одновременно: рецепт популярного завтрака крок-мадам
Крок-мадам – это популярный французский завтрак, сочетающий в себе горячий сэндвич и яичницу одновременно. Блюдо традиционно дополняют ветчиной, колбасой, сыром и зеленью. Выходит очень сытно и вкусно.
В одном из кулинарных блогов (natariltsi) в Instagram был опубликован рецепт завтрака крок-мадам.
Ингредиенты:
- тостовый хлеб (для одного сэндвича 2 кусочка)
- яйца (для одного сэндвича 1 яйцо)
- ветчина
- сыр моцарелла
Для соуса бешамель:
- масло сливочное – 40 г
- мука – 1-2 ст. л.
- молоко – 200 г
- специи: мускатный молотый орех, соль, анчо чили
Способ приготовления:
1. Тостовой хлеб выложить на пергамент, сверху – натертый сыр, кусочки ветчины и снова тертый сыр. Накрыть все вторым кусочком хлеба.
2. Далее приготовить соус бешамель. На разогретую сковороду выложить сливочное масло, растопить его. Добавить муку и перемешать.
3. После этого налить молоко и, постоянно помешивая, довести соус до загустения. Важно это делать именно венчиком, чтобы не было комочков.
4. В конце добавить специи, перемешать и снять соус с огня.
5. Готовым соусом полить сэндвичи и сверху присыпать сыром. Запекать в духовке при температуре 200 градусов 10 минут.
6. Тем временем пожарить яичницу-глазунью.
7. На готовые сэндвичи выложить яичницу, по желанию добавить зелень. Приятного аппетита!
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