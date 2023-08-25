Крок-мадам – это популярный французский завтрак, сочетающий в себе горячий сэндвич и яичницу одновременно. Блюдо традиционно дополняют ветчиной, колбасой, сыром и зеленью. Выходит очень сытно и вкусно.

В одном из кулинарных блогов (natariltsi) в Instagram был опубликован рецепт завтрака крок-мадам.

Ингредиенты:

тостовый хлеб (для одного сэндвича 2 кусочка)

яйца (для одного сэндвича 1 яйцо)

ветчина

сыр моцарелла

Для соуса бешамель:

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масло сливочное – 40 г

мука – 1-2 ст. л.

молоко – 200 г

специи: мускатный молотый орех, соль, анчо чили

Способ приготовления:

1. Тостовой хлеб выложить на пергамент, сверху – натертый сыр, кусочки ветчины и снова тертый сыр. Накрыть все вторым кусочком хлеба.

2. Далее приготовить соус бешамель. На разогретую сковороду выложить сливочное масло, растопить его. Добавить муку и перемешать.

3. После этого налить молоко и, постоянно помешивая, довести соус до загустения. Важно это делать именно венчиком, чтобы не было комочков.

4. В конце добавить специи, перемешать и снять соус с огня.

5. Готовым соусом полить сэндвичи и сверху присыпать сыром. Запекать в духовке при температуре 200 градусов 10 минут.

6. Тем временем пожарить яичницу-глазунью.

7. На готовые сэндвичи выложить яичницу, по желанию добавить зелень. Приятного аппетита!

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