Сэндвич с тунцом и курицей – идеальный вариант быстрого перекуса

Татьяна Козюк
Татьяна Козюк
FoodOboz
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Сэндвич с тунцом и курицей – идеальный вариант быстрого перекуса

Хотя лето уже позади, но погодные условия пока еще позволяют собраться с друзьями на пикник. Лучшим решением вместо длинных посиделок станет быстрый перекус. А что может быть лучше и удобнее на природе, чем сэндвич?

Редакция FoodOboz собрала подборку вкусных сэндвичей, которые легко можно приготовить.

Сэндвич с тунцом и помидорами

Ингредиенты:

  • Тунец консервированный – 600 г

  • Багет – 1 шт

  • Помидоры – 5 шт

  • Творожный сыр – 300 г

  • Маслины – 100 г

  • Базилик – 1 пучок

  • Каперсы – 1 ст. л

  • Оливковое масло – 8 ст. л

  • Сок лимона – 2 ст. л

  • Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Смешать оливковое масло с солью, перцем и лимонной солью.

  2. Нарезать багет тонкими кусками и каждый из них намазать сначала оливковой массой, а затем сыром.

  3. Нарезать помидоры и маслины кубиками или кружочками.

  4. На половину кусков багета выложить ровным слоем: помидоры, каперсы, маслины, а после – тунец и базилик.

  5. Накрыть сэндвич вторым куском багета.

Сэндвич с тунцом и помидорами
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Английский сэндвич с огурцом

Ингредиенты:

  • Мягкого сливочное масло – 2 ст. л

  • Салатный огурец – 2 шт

  • Сливочный сыр – 2 ст. л

  • Чиабатта – 6 шк

  • Мята – 1 веточка

  • Соль – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Помыть мяту, высушить и измельчить.

  2. Смешать творог, сливочное масло и мяту. Полученной смесью намазать порционные куски чиабатты.

  3. Нарезать тонкими слайсами огурцы и разложить их по половине кусков хлеба.

  4. Посолить и накрыть вторым куском хлеба.

Английский сэндвич

Сэндвич с курицей и редисом

Ингредиенты:

  • Хлеб ржаной – 8 ломтиков

  • Куриное филе – 8 слайсов

  • Редис – 4-6 шт

  • Китайский салат – 8 листьев

  • Сливочный сыр – 120 г

  • Зелень – по вкусу

  • Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Филе, нарезанное слайсами, отварить или пожарить. Посолить и поперчить.

  2. Порезать зелень и смешать ее с сыром.

  3. Порезать кружочками редис.

  4. Половину ломтики хлеба намазать творожной массой, поверх выложить листья, филе и редис. Накрыть вторым куском хлеба.

Сэндвич с курицей и редисом

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