Сэндвич с тунцом и курицей – идеальный вариант быстрого перекуса

Хотя лето уже позади, но погодные условия пока еще позволяют собраться с друзьями на пикник. Лучшим решением вместо длинных посиделок станет быстрый перекус. А что может быть лучше и удобнее на природе, чем сэндвич?

Редакция FoodOboz собрала подборку вкусных сэндвичей, которые легко можно приготовить.

Сэндвич с тунцом и помидорами

Ингредиенты:

Тунец консервированный – 600 г

Багет – 1 шт

Помидоры – 5 шт

Творожный сыр – 300 г

Маслины – 100 г

Базилик – 1 пучок

Каперсы – 1 ст. л

Оливковое масло – 8 ст. л

Сок лимона – 2 ст. л

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Смешать оливковое масло с солью, перцем и лимонной солью. Нарезать багет тонкими кусками и каждый из них намазать сначала оливковой массой, а затем сыром. Нарезать помидоры и маслины кубиками или кружочками. На половину кусков багета выложить ровным слоем: помидоры, каперсы, маслины, а после – тунец и базилик. Накрыть сэндвич вторым куском багета.

Видео дня

Английский сэндвич с огурцом

Ингредиенты:

Мягкого сливочное масло – 2 ст. л

Салатный огурец – 2 шт

Сливочный сыр – 2 ст. л

Чиабатта – 6 шк

Мята – 1 веточка

Соль – по вкусу

Способ приготовления:

Помыть мяту, высушить и измельчить. Смешать творог, сливочное масло и мяту. Полученной смесью намазать порционные куски чиабатты. Нарезать тонкими слайсами огурцы и разложить их по половине кусков хлеба. Посолить и накрыть вторым куском хлеба.

Сэндвич с курицей и редисом

Ингредиенты:

Хлеб ржаной – 8 ломтиков

Куриное филе – 8 слайсов

Редис – 4-6 шт

Китайский салат – 8 листьев

Сливочный сыр – 120 г

Зелень – по вкусу

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Филе, нарезанное слайсами, отварить или пожарить. Посолить и поперчить. Порезать зелень и смешать ее с сыром. Порезать кружочками редис. Половину ломтики хлеба намазать творожной массой, поверх выложить листья, филе и редис. Накрыть вторым куском хлеба.

Также, на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: