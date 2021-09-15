Сэндвич с тунцом и курицей – идеальный вариант быстрого перекуса
Хотя лето уже позади, но погодные условия пока еще позволяют собраться с друзьями на пикник. Лучшим решением вместо длинных посиделок станет быстрый перекус. А что может быть лучше и удобнее на природе, чем сэндвич?
Редакция FoodOboz собрала подборку вкусных сэндвичей, которые легко можно приготовить.
Сэндвич с тунцом и помидорами
Ингредиенты:
Тунец консервированный – 600 г
Багет – 1 шт
Помидоры – 5 шт
Творожный сыр – 300 г
Маслины – 100 г
Базилик – 1 пучок
Каперсы – 1 ст. л
Оливковое масло – 8 ст. л
Сок лимона – 2 ст. л
Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
Смешать оливковое масло с солью, перцем и лимонной солью.
Нарезать багет тонкими кусками и каждый из них намазать сначала оливковой массой, а затем сыром.
Нарезать помидоры и маслины кубиками или кружочками.
На половину кусков багета выложить ровным слоем: помидоры, каперсы, маслины, а после – тунец и базилик.
Накрыть сэндвич вторым куском багета.
Английский сэндвич с огурцом
Ингредиенты:
Мягкого сливочное масло – 2 ст. л
Салатный огурец – 2 шт
Сливочный сыр – 2 ст. л
Чиабатта – 6 шк
Мята – 1 веточка
Соль – по вкусу
Способ приготовления:
Помыть мяту, высушить и измельчить.
Смешать творог, сливочное масло и мяту. Полученной смесью намазать порционные куски чиабатты.
Нарезать тонкими слайсами огурцы и разложить их по половине кусков хлеба.
Посолить и накрыть вторым куском хлеба.
Сэндвич с курицей и редисом
Ингредиенты:
Хлеб ржаной – 8 ломтиков
Куриное филе – 8 слайсов
Редис – 4-6 шт
Китайский салат – 8 листьев
Сливочный сыр – 120 г
Зелень – по вкусу
Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
Филе, нарезанное слайсами, отварить или пожарить. Посолить и поперчить.
Порезать зелень и смешать ее с сыром.
Порезать кружочками редис.
Половину ломтики хлеба намазать творожной массой, поверх выложить листья, филе и редис. Накрыть вторым куском хлеба.
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