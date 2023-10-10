Сочная сезонная груша – это отличная основа для вкусного пирога. Тесто получается очень нежным, пышным и ароматным. Вместе с сочной начинкой оно просто тает во рту.

Идея приготовления сезонного пирога с грушей опубликована на странице фудблогера Татьяны Шеремет (tania_sheremet_ ) в Instagram. Такое блюдо будет идеальным для семейного чаепития.

Ингредиенты:

масло – 130 г

сахар – 150 г

ванильный сахар – 10 г

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яйца – 2 шт

молоко – 30 г

мука – 210 г

мускатного ореха, кардамона, сухого имбиря.

соль – 1/3 ч.л.

разрыхлитель – 1 ч.л.

груши – 2 шт

Способ приготовления:

1. В миску кладем масло комнатной температуры, сахар, ванильный сахар.

2. Взбиваем до светлого цвета.

3. Далее добавляем яйца, молоко, снова взбиваем.

4. К просеянной муке добавляем разрыхлитель, соль, мускатный орех, кардамон, имбирь сухой, перемешиваем.

5. Добавляем к масляно-яичной массе, перемешиваем до однородности.

6. Добавляем одну очищенную и нарезанную кубиком грушу, перемешиваем и выкладываем в смазанную маслом форму, разравниваем.

7. Сверху кладем слайсы нарезанной второй груши, посыпаем миндальными лепестками.

8. Ставим в разогретую духовку при температуре 180 градусов.

9. Выпекаем примерно 50 минут.

10. Время выпекания будет зависеть от специфики вашей духовки. Готовность проверяем деревянной палочкой.

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