Сезонный грушевый пирог к чаю: получается очень пышным
Сочная сезонная груша – это отличная основа для вкусного пирога. Тесто получается очень нежным, пышным и ароматным. Вместе с сочной начинкой оно просто тает во рту.
Идея приготовления сезонного пирога с грушей опубликована на странице фудблогера Татьяны Шеремет (tania_sheremet_ ) в Instagram. Такое блюдо будет идеальным для семейного чаепития.
Ингредиенты:
- масло – 130 г
- сахар – 150 г
- ванильный сахар – 10 г
- яйца – 2 шт
- молоко – 30 г
- мука – 210 г
- мускатного ореха, кардамона, сухого имбиря.
- соль – 1/3 ч.л.
- разрыхлитель – 1 ч.л.
- груши – 2 шт
Способ приготовления:
1. В миску кладем масло комнатной температуры, сахар, ванильный сахар.
2. Взбиваем до светлого цвета.
3. Далее добавляем яйца, молоко, снова взбиваем.
4. К просеянной муке добавляем разрыхлитель, соль, мускатный орех, кардамон, имбирь сухой, перемешиваем.
5. Добавляем к масляно-яичной массе, перемешиваем до однородности.
6. Добавляем одну очищенную и нарезанную кубиком грушу, перемешиваем и выкладываем в смазанную маслом форму, разравниваем.
7. Сверху кладем слайсы нарезанной второй груши, посыпаем миндальными лепестками.
8. Ставим в разогретую духовку при температуре 180 градусов.
9. Выпекаем примерно 50 минут.
10. Время выпекания будет зависеть от специфики вашей духовки. Готовность проверяем деревянной палочкой.
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