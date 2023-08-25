Сезонный пирог с абрикосами "Вверх ногами": получается очень нежным и воздушным

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Сезонный пирог с абрикосами 'Вверх ногами': получается очень нежным и воздушным

Сезонные абрикосы – это отличная основа для приготовления вкусной выпечки. Особенно, если фрукты расположены сверху. Пирог получится очень пышным, нежным и сочным.

Идея приготовления абрикосового пирога "Вверх ногами" опубликована на странице фудблогера Виктории с ником kelbas_v в Instagram. Десерт максимально элементарный и требует минимум времени.

Сезонный пирог с абрикосами ''Вверх ногами'': получается очень нежным и воздушным

Ингредиенты для начинки:

  • 400-500 г абрикосов
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  • 200 г сахара
  • 50-70 мл воды

Способ приготовления начинки:

Сезонный пирог с абрикосами ''Вверх ногами'': получается очень нежным и воздушным

1. Абрикосы разрезаем пополам и достаем косточки.

2. Складываем в кастрюлю.

3. Добавляем сахар и воду.

4. Варим на среднем огне 10 минут (должны немножко кипеть) и оставляем остыть

Ингредиенты для теста:

Сезонный пирог с абрикосами ''Вверх ногами'': получается очень нежным и воздушным
  • 3 яйца
  • 200 г сахара
  • 1 пакетик ванильного сахара (10 г)
  • 100 г сливочного масла
  • 200 г сметаны
  • 280 г муки
  • 1 пакетик разрыхлителя (12-15 г)

Способ приготовления теста:

Сезонный пирог с абрикосами ''Вверх ногами'': получается очень нежным и воздушным

1. Белки отделяем от желтков, желтки сбиваем с сахаром и ванильным сахаром.

2. Добавляем сметану и растопленное сливочное масло (не горячее), перемешиваем.

3. Всыпаем муку и разрыхлитель.

Сезонный пирог с абрикосами ''Вверх ногами'': получается очень нежным и воздушным

4. Теперь взбиваем белки с щепоткой соли до густых пиков и добавляем в тесто.

Собираем торт:

1. Дно и бортики разьемной формы смазываем растительным маслом.

2. Выкладываем абрикосы (чем больше абрикосов – тем красивее будет пирог).

3. Наливаем немного сиропа, в котором варились абрикосы.

Сезонный пирог с абрикосами ''Вверх ногами'': получается очень нежным и воздушным

4. Сверху выкладываем тесто, осторожно все разравниваем, тряся форму из стороны в сторону.

5. Ставим пирог на противень, чтобы вытекающий сироп не замазал духовку.

6. Печем 35-40 минут при температуре 190 градусов.

7. После выпекания оставить пирог в духовке на 20 минут.

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