Сезонные абрикосы – это отличная основа для приготовления вкусной выпечки. Особенно, если фрукты расположены сверху. Пирог получится очень пышным, нежным и сочным.

Идея приготовления абрикосового пирога "Вверх ногами" опубликована на странице фудблогера Виктории с ником kelbas_v в Instagram. Десерт максимально элементарный и требует минимум времени.

Ингредиенты для начинки:

400-500 г абрикосов

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200 г сахара

50-70 мл воды

Способ приготовления начинки:

1. Абрикосы разрезаем пополам и достаем косточки.

2. Складываем в кастрюлю.

3. Добавляем сахар и воду.

4. Варим на среднем огне 10 минут (должны немножко кипеть) и оставляем остыть

Ингредиенты для теста:

3 яйца

200 г сахара

1 пакетик ванильного сахара (10 г)

100 г сливочного масла

200 г сметаны

280 г муки

1 пакетик разрыхлителя (12-15 г)

Способ приготовления теста:

1. Белки отделяем от желтков, желтки сбиваем с сахаром и ванильным сахаром.

2. Добавляем сметану и растопленное сливочное масло (не горячее), перемешиваем.

3. Всыпаем муку и разрыхлитель.

4. Теперь взбиваем белки с щепоткой соли до густых пиков и добавляем в тесто.

Собираем торт:

1. Дно и бортики разьемной формы смазываем растительным маслом.

2. Выкладываем абрикосы (чем больше абрикосов – тем красивее будет пирог).

3. Наливаем немного сиропа, в котором варились абрикосы.

4. Сверху выкладываем тесто, осторожно все разравниваем, тряся форму из стороны в сторону.

5. Ставим пирог на противень, чтобы вытекающий сироп не замазал духовку.

6. Печем 35-40 минут при температуре 190 градусов.

7. После выпекания оставить пирог в духовке на 20 минут.

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