Сезонный пирог с абрикосами "Вверх ногами": получается очень нежным и воздушным
Сезонные абрикосы – это отличная основа для приготовления вкусной выпечки. Особенно, если фрукты расположены сверху. Пирог получится очень пышным, нежным и сочным.
Идея приготовления абрикосового пирога "Вверх ногами" опубликована на странице фудблогера Виктории с ником kelbas_v в Instagram. Десерт максимально элементарный и требует минимум времени.
Ингредиенты для начинки:
- 400-500 г абрикосов
- 200 г сахара
- 50-70 мл воды
Способ приготовления начинки:
1. Абрикосы разрезаем пополам и достаем косточки.
2. Складываем в кастрюлю.
3. Добавляем сахар и воду.
4. Варим на среднем огне 10 минут (должны немножко кипеть) и оставляем остыть
Ингредиенты для теста:
- 3 яйца
- 200 г сахара
- 1 пакетик ванильного сахара (10 г)
- 100 г сливочного масла
- 200 г сметаны
- 280 г муки
- 1 пакетик разрыхлителя (12-15 г)
Способ приготовления теста:
1. Белки отделяем от желтков, желтки сбиваем с сахаром и ванильным сахаром.
2. Добавляем сметану и растопленное сливочное масло (не горячее), перемешиваем.
3. Всыпаем муку и разрыхлитель.
4. Теперь взбиваем белки с щепоткой соли до густых пиков и добавляем в тесто.
Собираем торт:
1. Дно и бортики разьемной формы смазываем растительным маслом.
2. Выкладываем абрикосы (чем больше абрикосов – тем красивее будет пирог).
3. Наливаем немного сиропа, в котором варились абрикосы.
4. Сверху выкладываем тесто, осторожно все разравниваем, тряся форму из стороны в сторону.
5. Ставим пирог на противень, чтобы вытекающий сироп не замазал духовку.
6. Печем 35-40 минут при температуре 190 градусов.
7. После выпекания оставить пирог в духовке на 20 минут.
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