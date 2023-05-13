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Сезонный салат с кисломолочным сыром и овощами: может быть как намазка
Чтобы сделать сезонный весенний салат с овощами более сытными – можно добавить к нему кисломолочный сыр. Блюдо получается очень свежим и полезным. Особенно, если использовать для заправки сметану. Салат имеет очень плотную консистенцию, поэтому его можно использовать в качестве намазки на хлеб.
Идея приготовления сезонного салата с кисломолочным сыром и овощами опубликована на странице фудблогера Виктории с ником vika_tasty в Instagram. Добавьте много зеленого лука и укропа – получится очень вкусно.
Ингредиенты:
- кисломолочный сыр – 200 г
- редиска – 8 шт
- свежий огурец – 2 шт
- укроп – пучок
- зеленый лук
- чеснок – 2-3 зубчика
- сметана – 2 ст.л.
- соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Овощи и зелень нарезаем.
2. Смешиваем с творогом и сметаной.
3. Добавляем давленый чеснок.
4. Солим и перчим.
5. Хорошо перемешиваем.
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