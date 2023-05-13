Сезонный салат с кисломолочным сыром и овощами: может быть как намазка

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Сезонный салат с кисломолочным сыром и овощами: может быть как намазка

Чтобы сделать сезонный весенний салат с овощами более сытными  – можно добавить к нему кисломолочный сыр. Блюдо получается очень свежим и полезным. Особенно, если использовать для заправки сметану. Салат имеет очень плотную консистенцию, поэтому его можно использовать в качестве намазки на хлеб.

Идея приготовления сезонного салата с кисломолочным сыром и овощами опубликована на странице фудблогера Виктории с ником vika_tasty в Instagram. Добавьте много зеленого лука и укропа – получится очень вкусно.

Сезонный салат с кисломолочным сыром и овощами: может быть как намазка

Ингредиенты:

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  • кисломолочный сыр – 200 г
  • редиска – 8 шт
  • свежий огурец – 2 шт
  • укроп – пучок
  • зеленый лук
  • чеснок – 2-3 зубчика
  • сметана – 2 ст.л.
  • соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Сезонный салат с кисломолочным сыром и овощами: может быть как намазка

1. Овощи и зелень нарезаем.

Сезонный салат с кисломолочным сыром и овощами: может быть как намазка

2. Смешиваем с творогом и сметаной.

Сезонный салат с кисломолочным сыром и овощами: может быть как намазка

3. Добавляем давленый чеснок.

4. Солим и перчим.

Сезонный салат с кисломолочным сыром и овощами: может быть как намазка

5. Хорошо перемешиваем.

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