Чтобы сделать сезонный весенний салат с овощами более сытными – можно добавить к нему кисломолочный сыр. Блюдо получается очень свежим и полезным. Особенно, если использовать для заправки сметану. Салат имеет очень плотную консистенцию, поэтому его можно использовать в качестве намазки на хлеб.

Идея приготовления сезонного салата с кисломолочным сыром и овощами опубликована на странице фудблогера Виктории с ником vika_tasty в Instagram. Добавьте много зеленого лука и укропа – получится очень вкусно.

Ингредиенты:

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кисломолочный сыр – 200 г

редиска – 8 шт

свежий огурец – 2 шт

укроп – пучок

зеленый лук

чеснок – 2-3 зубчика

сметана – 2 ст.л.

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Овощи и зелень нарезаем.

2. Смешиваем с творогом и сметаной.

3. Добавляем давленый чеснок.

4. Солим и перчим.

5. Хорошо перемешиваем.

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