Шакшука для завтрака за 15 минут: когда яичница и омлет надоели
Шакшука – это сытное блюдо на основе яиц пашот с томатной пастой или помидорами, болгарским перцем и обязательно пикантными специями. Она идеально подходит для завтрака, если привычная яичница уже надоела.
Фудблогер Оксана Дорош (oksana_dorosh_rezeptu) на своей странице в Instagram поделилась рецептом сытной шакшуки из яиц.
Ингредиенты:
- яйца – 2 шт
- лук репчатый – 1 шт
- помидоры – 2 шт
- болгарский перец – 1 шт
- смесь молотого перца
- соль
- зелень
Способ приготовления:
1. Перец порезать соломкой, помидоры крупными кубиками, лук измельчить. Обжарить овощи до мягкости. В процессе приготовления овощи нужно посолить, добавить щепотку сахара и смесь молотых перцев.
2. После того, как овощи будут, нужно сделать внутри небольшие отверстия с помощью ложки, разбить туда яйца. Посолить и посыпать перцем. Готовить на слабом огне около 5 минут.
3. Готовую шакшуку посыпать зеленью и подавать к столу.
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