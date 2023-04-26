Шакшука – это сытное блюдо на основе яиц пашот с томатной пастой или помидорами, болгарским перцем и обязательно пикантными специями. Она идеально подходит для завтрака, если привычная яичница уже надоела.

Фудблогер Оксана Дорош (oksana_dorosh_rezeptu) на своей странице в Instagram поделилась рецептом сытной шакшуки из яиц.

Ингредиенты:

яйца – 2 шт

лук репчатый – 1 шт

помидоры – 2 шт

болгарский перец – 1 шт

смесь молотого перца

соль

зелень

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Способ приготовления:

1. Перец порезать соломкой, помидоры крупными кубиками, лук измельчить. Обжарить овощи до мягкости. В процессе приготовления овощи нужно посолить, добавить щепотку сахара и смесь молотых перцев.

2. После того, как овощи будут, нужно сделать внутри небольшие отверстия с помощью ложки, разбить туда яйца. Посолить и посыпать перцем. Готовить на слабом огне около 5 минут.

3. Готовую шакшуку посыпать зеленью и подавать к столу.

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