Шакшука на завтрак: что нужно знать, готовя популярное яичное блюдо

Татьяна Козюк
Татьяна Козюк
FoodOboz
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Шакшука на завтрак: что нужно знать, готовя популярное яичное блюдо

Яичница и все яичные блюда без преувеличений считаются самым любимым и популярным завтраком. Одним из таких является шакшука – блюдо, которое пришло к нам из стран Ближнего Востока и все чаще занимает свое место в рецептах хозяек. Шакшуку традиционно готовят на основе яиц пашот в сочетании с томатной пастой и специями.

Редакция FoodOboz расскажет, как приготовить шакшук и что нужно знать. Опубликовано на сайте Тhekitchn. (Для того, чтобы посмотреть видео, просскрольте новость до конца).

Шакшука – блюдо на основе яиц пашот

Тяжелее всего в шакшуке – это, наверное, правильно приготовить яйца. Если их добавить прямо в кипящий соус, то они могут быстро пережариться. В то время как традиционный рецепт блюда требует яиц мягкого приготовления с плотными белками и жидкими желтками.

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Для того чтобы достичь такого эффекта, нужно соблюдать следующие правила:

  • Яйца в шакшуку разбивают по очереди. Поэтому перед каждым вбиванием нужно снимать сковороду с огня. Это нужно для того, чтобы каждое предварительное яйцо не загустело раньше предыдущего.

  • После того, как вы разбили все яйца в соусе, нужно выложить немного соуса на белки. Это поможет им приготовиться побыстрее, а желткам не перевариться.

  • Для того чтобы яйца приготовились равномерно, нужно все время готовить их на пару и периодически переворачивать сковороду.

Шакшука по рецепту Виктории Леппинг, которым она поделилась на своем Youtube-канале

Ингредиенты:

  • Яйца – 4 шт

  • Помидоры – 4 шт

  • Лук репчатый – 1\2 шт

  • Чеснок – 2 зубчика

  • Перец чили – 1 шт

  • Перец болгарский – 1\2 шт

  • Паприка – 3 ч. л.

  • Морская соль

  • Перец

  • Оливковое масло

Способ приготовления:

  1. Нарезать лук, перец чили и болгарский, измельчить чеснок.

  2. В хорошо разогретую сковороду выложить лук, чеснок и перец. Обжарить до прозрачного лука, после чего добавить болгарский перец.

  3. Порезать помидоры кубиками и добавить их к овощам. Тушить 5 минут,

  4. Посолить, поперчить и насыпать паприку. Тушить еще примерно 5 минут.

  5. Поочередно добавить яйца. Легко перемешать. Жарить до полной готовности яиц.

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