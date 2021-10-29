Шакшука на завтрак: что нужно знать, готовя популярное яичное блюдо
Яичница и все яичные блюда без преувеличений считаются самым любимым и популярным завтраком. Одним из таких является шакшука – блюдо, которое пришло к нам из стран Ближнего Востока и все чаще занимает свое место в рецептах хозяек. Шакшуку традиционно готовят на основе яиц пашот в сочетании с томатной пастой и специями.
Редакция FoodOboz расскажет, как приготовить шакшук и что нужно знать. Опубликовано на сайте Тhekitchn. (Для того, чтобы посмотреть видео, просскрольте новость до конца).
Тяжелее всего в шакшуке – это, наверное, правильно приготовить яйца. Если их добавить прямо в кипящий соус, то они могут быстро пережариться. В то время как традиционный рецепт блюда требует яиц мягкого приготовления с плотными белками и жидкими желтками.
Для того чтобы достичь такого эффекта, нужно соблюдать следующие правила:
Яйца в шакшуку разбивают по очереди. Поэтому перед каждым вбиванием нужно снимать сковороду с огня. Это нужно для того, чтобы каждое предварительное яйцо не загустело раньше предыдущего.
После того, как вы разбили все яйца в соусе, нужно выложить немного соуса на белки. Это поможет им приготовиться побыстрее, а желткам не перевариться.
Для того чтобы яйца приготовились равномерно, нужно все время готовить их на пару и периодически переворачивать сковороду.
Шакшука по рецепту Виктории Леппинг, которым она поделилась на своем Youtube-канале
Ингредиенты:
Яйца – 4 шт
Помидоры – 4 шт
Лук репчатый – 1\2 шт
Чеснок – 2 зубчика
Перец чили – 1 шт
Перец болгарский – 1\2 шт
Паприка – 3 ч. л.
Морская соль
Перец
Оливковое масло
Способ приготовления:
Нарезать лук, перец чили и болгарский, измельчить чеснок.
В хорошо разогретую сковороду выложить лук, чеснок и перец. Обжарить до прозрачного лука, после чего добавить болгарский перец.
Порезать помидоры кубиками и добавить их к овощам. Тушить 5 минут,
Посолить, поперчить и насыпать паприку. Тушить еще примерно 5 минут.
Поочередно добавить яйца. Легко перемешать. Жарить до полной готовности яиц.
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