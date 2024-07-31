Шакшука по-новому для быстрого завтрака: что добавить в блюдо для яркого вкуса

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Шакшука по-новому для быстрого завтрака: что добавить в блюдо для яркого вкуса

Лучшее блюдо для завтрака – шакшука, омлет, яичница, яйца-пашот. Во-первых – эти блюда полезные, во-вторых – очень простые в приготовлении.

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Как приготовить вкусную шакшуку

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной шакшуки со свежими овощами и сыром Фета.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • лук
  • помидоры
  • сладкий перец
  • сыр фета
  • яйца
  • прованские травы
  • соль

Способ приготовления:

1. На сковороде обжарьте лук до золотистой корочки, добавьте нарезанные томаты и сладкий перец. Жарьте 5-7 минут на среднем огне, солим и добавляем специи.

Рецепт самой вкусной шакшуки

2. Сверху разбейте яйца, добавьте кусочки сыра фета, накрываем крышкой и готовим на низком огне, пока белок не станет белым!

Готовое блюдо

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