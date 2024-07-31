Лучшее блюдо для завтрака – шакшука, омлет, яичница, яйца-пашот. Во-первых – эти блюда полезные, во-вторых – очень простые в приготовлении.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной шакшуки со свежими овощами и сыром Фета.

Ингредиенты:

лук

помидоры

сладкий перец

сыр фета

яйца

прованские травы

соль

Способ приготовления:

1. На сковороде обжарьте лук до золотистой корочки, добавьте нарезанные томаты и сладкий перец. Жарьте 5-7 минут на среднем огне, солим и добавляем специи.

2. Сверху разбейте яйца, добавьте кусочки сыра фета, накрываем крышкой и готовим на низком огне, пока белок не станет белым!

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