Шампиньоны в маринаде под сыром: удачная закуска на все случаи жизни

Татьяна Козюк
Татьяна Козюк
FoodOboz
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Шампиньоны в маринаде под сыром: удачная закуска на все случаи жизни

Новогодние праздники не за горами, а это значит только одно – нужно запастись рецептами вкусных закусок к праздничному столу. А помогут в этом шампиньоны – универсальный продукт, который можно приготовить как угодно и в любом случае блюдо получится безупречным.

Фудблогер kulinarniy_genii поделился рецептом запеченных шампиньонов в маринаде под сыром. Опубликовано в Instagram.

Ингредиенты:

  • Шампиньоны

  • Чеснок – 2 зубчика

  • Паприка

  • Соевый соус

  • Тертый сыр

Для майонеза:

  • Подсолнечное масло – 200 мл

  • Яйца – 1 шт

  • Соль – 1\2 ч. л.

  • Горчица – 1 ч. л.

  • Уксус – 1 ст. л.

  • Сахар – по желанию

Способ приготовления:

1. Приготовить майонез. Для этого все необходимые компоненты сбить блендером.

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Процесс приготовления майонеза

2. Соевый соус, паприку и чеснок добавить в майонез. Перемешать.

3. Шампиньоны почистить и положить в маринад.

Запеченные шампиньоны в маринаде

4. Выложить шампиньоны на противень, посыпать сыром и запекать 20 минут при температуре 180 градусов.

Ранее фудблогер marichka_cooking поделилась рецептом вкусного маринада для шампиньонов. Опубликовано в Instagram.

Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:

Универсальный маринад для шампиньонов

  • Шампиньоны – 300 г

  • Петрушка – 1 пучок

  • Сок лимона – 1 ст. л.

  • Сахар – 1,5 ч. л.

  • Соль – 1/2 ч. л.

  • Оливковое масло – 2 ст. л.

  • Цедра – 1/2 лимона

  • Чеснок – 1 зубчик

Жидкость для варки:

  • Вода – 2 л

  • Лимонная кислота – 1 ч. л.

  • Соль – щепотка

Способ приготовления:

1. В воде развести соль и лимонную кислоту.

2. Насыпать шампиньоны, поставить на огонь и варить 20 минут.

3. Остальные ингредиенты измельчить ножом, или с помощью блендера.

Процесс приготовления маринада

4. Шампиньоны промыть холодной водой и дать ей взойти.

5. В банке положить шампиньоны, залить полученным маринадом и оставить в холодильнике на ночь.

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