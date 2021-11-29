Шампиньоны в маринаде под сыром: удачная закуска на все случаи жизни
Новогодние праздники не за горами, а это значит только одно – нужно запастись рецептами вкусных закусок к праздничному столу. А помогут в этом шампиньоны – универсальный продукт, который можно приготовить как угодно и в любом случае блюдо получится безупречным.
Фудблогер kulinarniy_genii поделился рецептом запеченных шампиньонов в маринаде под сыром. Опубликовано в Instagram.
Ингредиенты:
Шампиньоны
Чеснок – 2 зубчика
Паприка
Соевый соус
Тертый сыр
Для майонеза:
Подсолнечное масло – 200 мл
Яйца – 1 шт
Соль – 1\2 ч. л.
Горчица – 1 ч. л.
Уксус – 1 ст. л.
Сахар – по желанию
Способ приготовления:
1. Приготовить майонез. Для этого все необходимые компоненты сбить блендером.
2. Соевый соус, паприку и чеснок добавить в майонез. Перемешать.
3. Шампиньоны почистить и положить в маринад.
4. Выложить шампиньоны на противень, посыпать сыром и запекать 20 минут при температуре 180 градусов.
Ранее фудблогер marichka_cooking поделилась рецептом вкусного маринада для шампиньонов. Опубликовано в Instagram.
Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:
Шампиньоны – 300 г
Петрушка – 1 пучок
Сок лимона – 1 ст. л.
Сахар – 1,5 ч. л.
Соль – 1/2 ч. л.
Оливковое масло – 2 ст. л.
Цедра – 1/2 лимона
Чеснок – 1 зубчик
Жидкость для варки:
Вода – 2 л
Лимонная кислота – 1 ч. л.
Соль – щепотка
Способ приготовления:
1. В воде развести соль и лимонную кислоту.
2. Насыпать шампиньоны, поставить на огонь и варить 20 минут.
3. Остальные ингредиенты измельчить ножом, или с помощью блендера.
4. Шампиньоны промыть холодной водой и дать ей взойти.
5. В банке положить шампиньоны, залить полученным маринадом и оставить в холодильнике на ночь.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами :