Шампиньоны в маринаде под сыром: удачная закуска на все случаи жизни

Новогодние праздники не за горами, а это значит только одно – нужно запастись рецептами вкусных закусок к праздничному столу. А помогут в этом шампиньоны – универсальный продукт, который можно приготовить как угодно и в любом случае блюдо получится безупречным.

Фудблогер kulinarniy_genii поделился рецептом запеченных шампиньонов в маринаде под сыром. Опубликовано в Instagram.

Ингредиенты:

Шампиньоны

Чеснок – 2 зубчика

Паприка

Соевый соус

Тертый сыр

Для майонеза:

Подсолнечное масло – 200 мл

Яйца – 1 шт

Соль – 1\2 ч. л.

Горчица – 1 ч. л.

Уксус – 1 ст. л.

Сахар – по желанию

Способ приготовления:

1. Приготовить майонез. Для этого все необходимые компоненты сбить блендером.

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2. Соевый соус, паприку и чеснок добавить в майонез. Перемешать.

3. Шампиньоны почистить и положить в маринад.

4. Выложить шампиньоны на противень, посыпать сыром и запекать 20 минут при температуре 180 градусов.

Ранее фудблогер marichka_cooking поделилась рецептом вкусного маринада для шампиньонов. Опубликовано в Instagram.

Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:

Шампиньоны – 300 г

Петрушка – 1 пучок

Сок лимона – 1 ст. л.

Сахар – 1,5 ч. л.

Соль – 1/2 ч. л.

Оливковое масло – 2 ст. л.

Цедра – 1/2 лимона

Чеснок – 1 зубчик

Жидкость для варки:

Вода – 2 л

Лимонная кислота – 1 ч. л.

Соль – щепотка

Способ приготовления:

1. В воде развести соль и лимонную кислоту.

2. Насыпать шампиньоны, поставить на огонь и варить 20 минут.

3. Остальные ингредиенты измельчить ножом, или с помощью блендера.

4. Шампиньоны промыть холодной водой и дать ей взойти.

5. В банке положить шампиньоны, залить полученным маринадом и оставить в холодильнике на ночь.

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