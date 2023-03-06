Шарики "Тирамису" за 5 минут: готовятся без яиц, сливок и выпечки

Татьяна Козюк
FoodOboz
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Шарики 'Тирамису' за 5 минут: готовятся без яиц, сливок и выпечки

Тирамису – это один из самых популярных десертов, в основе которого пропитано кофе печенье савоярди и нежный сливочный сыр. Классический рецепт приготовления занимает немало времени, но существует альтернатива – шарики "Тирамису", которые готовятся без яиц, сливок, сахара, а главное – выпекания.

Фудблогер Тати Чуднова (chudnova.food) на своей странице в Instagram поделилась рецептом пирожных "Тирамису", которые готовят в виде шариков без добавления яиц и сливок, а также без выпекания.

Рецепт пирожных ''Тирамису'' в виде шариков

Ингредиенты:

  • печенье савоярди – 150 г
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  • сыр маскарпоне – 100 г
  • охлажденный кофе – 60 мл
  • шоколадная паста
  • какао

Способ приготовления:

1. Измельчить печенье руками или блендером.

2. К крохе печенья добавить сыр и охлажденный кофе. Перемешать до однородности.

Шарики ''Тирамису'' без яиц, сахара, сливок и выпечки

3. Получившуюся массу разделить на 7-8 частей и сформировать шарик, завернув внутрь каждой шоколадную пасту. Посыпать шарики какао.

Как приготовить пирожное ''Тирамису''

4. Оставить пирожное в холодильнике на 30 минут, или можно есть сразу.

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