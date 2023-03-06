Шарики "Тирамису" за 5 минут: готовятся без яиц, сливок и выпечки
Тирамису – это один из самых популярных десертов, в основе которого пропитано кофе печенье савоярди и нежный сливочный сыр. Классический рецепт приготовления занимает немало времени, но существует альтернатива – шарики "Тирамису", которые готовятся без яиц, сливок, сахара, а главное – выпекания.
Фудблогер Тати Чуднова (chudnova.food) на своей странице в Instagram поделилась рецептом пирожных "Тирамису", которые готовят в виде шариков без добавления яиц и сливок, а также без выпекания.
Ингредиенты:
- печенье савоярди – 150 г
- сыр маскарпоне – 100 г
- охлажденный кофе – 60 мл
- шоколадная паста
- какао
Способ приготовления:
1. Измельчить печенье руками или блендером.
2. К крохе печенья добавить сыр и охлажденный кофе. Перемешать до однородности.
3. Получившуюся массу разделить на 7-8 частей и сформировать шарик, завернув внутрь каждой шоколадную пасту. Посыпать шарики какао.
4. Оставить пирожное в холодильнике на 30 минут, или можно есть сразу.
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