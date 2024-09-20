Шарлотка, которая не навредит фигуре: диетический рецепт от Могилевской
С наступлением осени начинается сезон приготовления разнообразных блюд из яблок. Этот фрукт идеален для выпечки, ведь придает ей влажность и невероятный аромат.
Как приготовить шарлотку, которая получится не только вкусной, но и не нанесет вреда фигуре, в Instagram рассказала известная украинская певица Наталья Могилевская. Следует попробовать ее приготовить только для того, чтобы почувствовать невероятный аромат.
Ингредиенты
- Яблоки – 1 шт
- Овсянка длинной варки – 125 гр
- Вода – 125 мл
- Мед – 75 гр
- Псилиум – 5 гр
- Корица – ½ ч.л.
- Сода – на кончике ложки
- Лимонный сок – 1 ст.л.
- Масло растительное – 15 мл
Способ приготовления
1.Овсяные хлопья длинной варки измельчаем в блендере.
2. Яблоки нарезаем тонкими кусочками.
3. Переводим их в тарелку и сбрызгиваем лимонным соком.
4. Смешиваем в глубочайшей емкости все сухие ингредиенты.
5. Корица по вкусу, щепотка соли, сода, масло и вода.
6. Добавляем мед или любой сладкий сироп.
7. Быстро вымешиваем тесто, медлить нельзя, поскольку оно густеет.
8 .Форму смазываем маслом, выкладываем часть теста, далее яблоки, снова тесто и второй слой яблок.
9. Отправляем в духовку выпекаться при температуре 180° на 50 минут.
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