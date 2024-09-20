С наступлением осени начинается сезон приготовления разнообразных блюд из яблок. Этот фрукт идеален для выпечки, ведь придает ей влажность и невероятный аромат.

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Как приготовить шарлотку, которая получится не только вкусной, но и не нанесет вреда фигуре, в Instagram рассказала известная украинская певица Наталья Могилевская. Следует попробовать ее приготовить только для того, чтобы почувствовать невероятный аромат.

Ингредиенты

Яблоки – 1 шт

Овсянка длинной варки – 125 гр

Вода – 125 мл

Мед – 75 гр

Псилиум – 5 гр

Корица – ½ ч.л.

Сода – на кончике ложки

Лимонный сок – 1 ст.л.

Масло растительное – 15 мл

Способ приготовления

1.Овсяные хлопья длинной варки измельчаем в блендере.

2. Яблоки нарезаем тонкими кусочками.

3. Переводим их в тарелку и сбрызгиваем лимонным соком.

4. Смешиваем в глубочайшей емкости все сухие ингредиенты.

5. Корица по вкусу, щепотка соли, сода, масло и вода.

6. Добавляем мед или любой сладкий сироп.

7. Быстро вымешиваем тесто, медлить нельзя, поскольку оно густеет.

8 .Форму смазываем маслом, выкладываем часть теста, далее яблоки, снова тесто и второй слой яблок.

9. Отправляем в духовку выпекаться при температуре 180° на 50 минут.

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